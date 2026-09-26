Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeraltı dünyasının bilinen iki büyük grubu olan Sarallar ve Şahinler arasındaki uzun süreli husumeti sonlandırmak için devreye girdi. Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin resmi duyuru, MHP'nin kurumsal sosyal medya hesabı X üzerinden yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, tarafların Devlet Bahçeli eşliğinde verdiği fotoğraflar paylaşılarak görüşmenin detayları aktarıldı. Resmi mesajda, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" ifadeleri kullanıldı.

20 YILLIK HUSUMETE NOKTA

İki grup arasında 20 yılı aşkın bir süredir devam eden ve zaman zaman çeşitli olaylarla kamuoyunun gündemine gelen çatışma süreci, bu görüşmeyle birlikte yeni bir döneme girdi. Siyasi bir parti genel merkezinde sağlanan bu uzlaşma, uzun yıllardır süregelen gerilimin bitirilmesi adına atılan belirleyici adım oldu.