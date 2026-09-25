Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve jandarma ekiplerinin 24 Eylül'de düzenlediği siber güvenlik operasyonunda, milyonlarca vatandaşın kişisel verisini barındıran yasa dışı bir ağ çökertildi. Kimlik ve iletişim bilgilerini sızdıran sistemi yönettiği belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

DRAGON HACKERZ PANELİ ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, 'Dragon Hackerz' adlı yasa dışı sorgu paneli takibe alındı. Başsavcılığın açıklamasına göre, söz konusu panel üzerinden 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanabildiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YASA DIŞI SORGULAMA PANELLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Siber suçlular tarafından kurulan yasa dışı sorgu panelleri, daha önce çeşitli platformlardan sızdırılmış verilerin tek bir merkezde toplanarak pazarlandığı sistemler olarak işlev görüyor. Bu tür paneller üzerinden elde edilen kimlik ve telefon numaraları, genellikle oltalama (phishing) saldırılarında ve sosyal mühendislik dolandırıcılıklarında temel araç olarak kullanılıyor. Kişisel verilerin korunması kapsamında, kaynağı belirsiz SMS veya aramalara karşı dijital güvenlik tedbirlerinin artırılması büyük önem taşıyor.