Soruşturma kapsamında, suç örgütü üyelerinin çeşitli kamu kurumlarında görev yapan kişiler aracılığıyla suç kayıtları, aranma ve yakalama bilgileri, araç sorguları ile gümrük geçişlerine ilişkin verilere ulaştığı belirlendi. Savcılık, kamu görevlilerinin örgüt üyeleriyle menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettiğine yönelik tespitler üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheli arasında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE GİZLİ BİLGİ AKTARDIKLARI İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, suç örgütlerine suç kayıtları, aranma ve yakalama bilgileri, kırmızı bülten kayıtları, araç sorgulamaları ve gümrük geçişlerine ilişkin kritik bilgileri ulaştırdığı öne sürüldü.

Savcılık, kamu görevlilerinin bu bilgileri maddi menfaat karşılığında paylaştığı iddiasını çok yönlü olarak araştırırken, dijital materyaller ve iletişim kayıtları da incelemeye alındı.

MASAK RAPORLARINDA MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar da dosyaya girdi. Banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı banka hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlenirken, İbrahim T.'nin kendi hesapları arasında ise yaklaşık 193 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE YAZIŞMALAR DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, HTS analizleri ve mesajlaşma içeriklerinde ise dikkat çekici iddialara yer verildi. İncelemelerde, uyuşturucu madde yüklü olduğu öne sürülen bir TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi.

Dosyada yer alan ifadelere göre şüpheli Serkan Cemal G., "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" beyanında bulundu.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheliler arasında TIR'ın sınır kapısından geçirilmesine yönelik mesajlaşmalar ile gümrük sahasında çekildiği belirtilen fotoğrafların da delil olarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltı işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.