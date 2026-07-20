Kaza, öğle saatlerinde Uzunkum Tünelleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Ç. (23) yönetimindeki 67 TZ 503 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, tünel girişindeki beton duvara büyük bir hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar meydana gelirken, sürücü Mert Ç. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen kurtarma operasyonunun ardından Mert Ç., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert Ç.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve soruşturma başlattı. Yetkililer, sürücüleri özellikle tünel giriş ve çıkışlarında hız sınırlarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.