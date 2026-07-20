Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 9 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken, 1 şüpheli için ise adli kontrol uygulanmasını istedi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı. Ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler hakkında sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Savcılık, Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar'ın tutuklanmasını talep ederek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerden Özgür Ömer Güner ise adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında mali kayıtlar, banka hareketleri ve dijital materyaller üzerinde incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin hakimlik sorgularının ardından haklarında verilecek kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Soruşturmanın ise yeni deliller ve incelemeler doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.