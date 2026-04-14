Türkiye’de ayakkabı sektörünün en bilinen markalarından biri olan Yeşil Kundura, yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği süreçte mali darboğazdan çıkamayarak iflas etti.

HK KUNDURA SÜRECİ İFLASLA SONUÇLANDI

Türkiye’nin köklü markalarından Yeşil Kundura, isim değişikliğinin ardından HK Kundura unvanıyla yoluna devam etmişti. Ancak şirket, yaşadığı finansal sıkıntıları aşamayınca konkordato sürecine girdi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet kararına rağmen şirketin mali yapısını toparlayamadığı ve sürecin iflasla sonuçlandığı öğrenildi.

GEÇİCİ MÜHLET YETERLİ OLMADI

Mahkeme, ilk etapta şirkete 3 aylık geçici süre tanıdı. Ardından bu süreye 2 ay daha eklenerek toplamda 5 aylık bir koruma sağlandı. Ancak bu süre boyunca borç yükü ve nakit akışı sorunları çözülemedi. Şirket, konkordato sürecinden çıkamayarak iflas etti.

78 YILLIK GEÇMİŞİ VARDI

Temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından atılan marka, yıllar içinde Türkiye genelinde büyüyerek onlarca mağazaya ulaştı. Uzun süre sektörün önemli oyuncularından biri olan şirket, özellikle yerli üretim ayakkabı denildiğinde akla gelen ilk markalar arasında yer aldı.

2018 yılında da benzer bir finansal kriz yaşayan firma, o dönemde konkordato ilan ederek faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştı. 2023 yılında süreci tamamlayarak yeniden toparlanma sinyali veren şirketin, son ekonomik koşullara dayanamadığı değerlendiriliyor.

SEKTÖRDEKİ DARALMA ETKİLİ OLDU

Son dönemde artan maliyetler, döviz kuru baskısı ve tüketimdeki yavaşlama, ayakkabı sektörünü doğrudan etkiliyor. Özellikle yerli ayakkabı üreticilerinde artan maliyet krizi, birçok markayı zor durumda bırakırken, Yeşil Kundura’nın iflası sektör açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

Günlük hayatta vatandaşın en temel ihtiyaçlarından biri olan ayakkabı bile artık ciddi bir gider kalemine dönüşmüş durumda. Artan fiyatlar, hem üreticiyi hem de tüketiciyi sıkıştırıyor. Raflardaki fiyatlar yükselirken satışlar düşüyor…

Biraz da mesele şu aslında; eskiden bir aile yılda birkaç çift ayakkabı alabiliyordu. Şimdi ise insanlar ihtiyaç olsa bile ertelemeye başladı. Bu da zincirin en başındaki üreticiyi vuruyor.

MAĞAZALAR VE ÇALIŞANLAR NE OLACAK?

Şirketin iflas kararının ardından Türkiye genelindeki mağazaların durumu ve çalışanların geleceği merak konusu oldu. Sürece ilişkin resmi tasfiye ve alacaklı işlemlerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.