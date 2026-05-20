Dünya, Covid-19’un ardından bu kez kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünü daha yakından izliyor. Bilim insanları, virüsün özellikle memeliler arasında daha sık görülmesini ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendiriyor.

Eski Dünya Sağlık Örgütü Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, influenza virüslerinin pandemi riski açısından listenin üst sıralarında yer aldığını söyledi. Swaminathan’a göre H5N1, insanlarda ağır hastalık tablosuna yol açabildiği için yakından takip edilmesi gereken virüslerden biri.

Ancak uzmanların altını çizdiği kritik nokta şu: H5N1 şu anda insanlar arasında kolay bulaşan bir virüse dönüşmüş değil. CDC de mevcut durumda toplum genelindeki riskin düşük olduğunu, buna rağmen hayvan temaslı vakaların izlenmeye devam ettiğini bildiriyor.

MEMELİLERE YAYILMASI ENDİŞEYİ ARTIRDI

Kuş gribinin son yıllarda sadece kanatlı hayvanlarda değil, farklı memeli türlerinde de tespit edilmesi bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Avrupa’da ilk kez bir kutup ayısında kuş gribi tespit edilmesi, virüsün farklı canlı türlerine yayılımı açısından yeni bir örnek oldu.

Bu durum, virüsün memelilere uyum sağlama ihtimalini gündeme getiriyor. Uzmanlara göre asıl risk, H5N1’in yeni mutasyonlarla insanlar arasında kolay bulaşabilen bir yapıya kavuşması halinde ortaya çıkacak.

PANİK DEĞİL, TAKİP UYARISI

DSÖ’nün 2026 değerlendirmelerinde hayvanlardan insanlara geçen grip vakalarının izlenmeye devam ettiği görülüyor. 2026’nın ilk çeyreğinde kuş ve domuz gribi kaynaklı 13 insan vakası DSÖ kayıtlarına geçti.

Sağlık otoriteleri, çiğ süt ve çiğ hayvansal ürün tüketiminden kaçınılması, hasta ya da ölü hayvanlarla temastan uzak durulması ve riskli meslek gruplarında koruyucu önlemlerin artırılması gerektiğini belirtiyor.