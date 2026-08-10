ARAÇ MUAYENESİNDE TURKA DÖNEMİ: 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde yeni dönem için sözleşme imzalandı. TURKA, 15 Ağustos 2027’den itibaren 20 yıl boyunca 81 ilde araç muayene hizmetlerini yürütecek. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırımla sabit ve mobil istasyon ağı genişletilecek.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene sisteminde değişim için süreç netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan TURKA arasında 2027-2047 dönemini kapsayan Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Hakkı Sözleşmesi imzalandı.

24 Şubat 2025’te gerçekleştirilen ihalenin ardından tamamlanan hukuki, idari ve mali süreçlerle birlikte yeni işletmecinin göreve başlayacağı tarih de kesinleşti. Buna göre TURKA, 15 Ağustos 2027’den itibaren Türkiye genelindeki araç muayene hizmetlerini 20 yıl süreyle üstlenecek.

3 MİLYAR DOLARLIK YENİ MUAYENE ALTYAPISI

Yeni dönem için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı planlandı. İşletme hakkı kapsamında Hazine’ye 1,72 milyar dolarlık peşin ödeme gerçekleştirildi. Sözleşme süresince araç muayene hizmetlerinden elde edilecek gelirlerin yaklaşık yüzde 65’inin kamuya aktarılması öngörülüyor.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 34,5 milyona ulaştığı, tekrar muayeneleriyle birlikte yıllık muayene sayısının ise 16 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Her yıl 1 milyondan fazla yeni aracın trafiğe çıkması, önümüzdeki dönemde istasyon kapasitesinin artırılmasını da zorunlu hale getiriyor.

81 İLDE 249 SABİT, 103 MOBİL İSTASYON

Tamamı özel sektör tarafından finanse edilmesi planlanan yeni sistem kapsamında 81 ilde 249 sabit araç muayene istasyonu kurulacak.

Bunlara 103 mobil araç muayene istasyonu ve toplam 900 muayene hattı eşlik edecek. İhale şartnamesinde 75 olarak belirlenen mobil istasyon sayısının, hizmete erişimi artırmak amacıyla ilk aşamada 103’e çıkarıldığı bildirildi.

Mobil istasyonların özellikle sabit muayene merkezlerine ulaşımın daha zor olduğu bölgelerde kullanılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ihtiyaç değerlendirmesine göre mobil istasyon sayısı daha sonra yeniden artırabilecek.

YAPAY ZEKA VE LAZER TARAMA KULLANILACAK

Araç muayenesindeki değişiklik yalnızca işletmeci ve istasyon sayısıyla sınırlı kalmayacak.

Yeni sistemde yapay zeka destekli görüntü işleme, çok noktalı kamera sistemleri ve lazer tarama teknolojilerinin kullanılması planlanıyor. Randevu alma, araç sahibinin bilgilendirilmesi ve muayene sonucunun görüntülenmesi gibi işlemler de dijital kanallardan yürütülecek.

Amaç, manuel işlemleri azaltırken muayene sürecindeki kayıt ve kontrolleri daha izlenebilir hale getirmek.

TURKA BAŞKANI EZER: YENİ BİR SİSTEM KURMAYI PLANLIYORUZ

TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin büyüyen araç parkına uygun, teknolojik altyapısı güçlü ve hizmet kapasitesi yüksek, uluslararası standartlarda, sürdürülebilir ve geleceğin mobilite ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem kurmayı planlıyoruz” dedi.

Ezer ayrıca yeni nesil araç muayene istasyonu konseptinin örnek bir merkez üzerinden kamuoyuna tanıtılacağını açıkladı.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN DEĞİŞİKLİK 15 AĞUSTOS 2027’DE BAŞLAYACAK

Mevcut araç sahipleri açısından en önemli tarih 15 Ağustos 2027 olacak. Yeni işletmecilik döneminin bu tarihte başlaması planlanıyor.

Bu tarihe kadar mevcut araç muayene sistemi devam edecek. Yeni istasyonların konumları, randevu sisteminin ayrıntıları ve illere göre kapasite dağılımının ise geçiş süreci ilerledikçe açıklanması bekleniyor.

Alanya ve Antalya’daki araç sahipleri açısından da yeni dönemin etkisi, mevcut sabit istasyon kapasitesi ile mobil muayene hizmetlerinin bölgedeki dağılımına göre şekillenecek.

KAYNAK: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TURKA açıklamaları ve 30 Temmuz 2026 tarihli kamuoyuna yansıyan sözleşme bilgileri.