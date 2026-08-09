Alanya’da safari araçlarına sıkı denetim: 23 araç tek tek kontrol edildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm sezonuyla birlikte ziyaretçi ve araç hareketliliğinin arttığı Demirtaş Mahallesi Sapadere bölgesinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 23 safari aracı kontrol edilirken sürücülere trafik güvenliği konusunda uyarılar yapıldı.

SAPADERE’DE SAFARİ ARAÇLARI DENETLENDİ

Alanya’nın önemli turizm noktalarından Sapadere’de gerçekleştirilen uygulamada, bölgede faaliyet gösteren safari araçları jandarma ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Toplam 23 safari aracının denetlendiği uygulamada, araçların ve sürücülerin trafik mevzuatına uygunluğu incelendi. Turizm sezonunda artan yolcu yoğunluğu nedeniyle trafik kurallarına eksiksiz uyulmasının önemine dikkat çekildi.

SÜRÜCÜLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Ekipler, safari aracı sürücülerine özellikle yolcu güvenliği ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Sapadere gibi turistik bölgelerde sezon boyunca hem turistlerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğinin korunması amacıyla trafik kontrollerinin devam edeceği belirtildi.

DENETİMLER SEZON BOYUNCA SÜRECEK

Yetkililer, turizm sezonunun hareketli döneminde trafik güvenliğini riske atabilecek durumların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Jandarmanın özellikle turist taşımacılığında kullanılan araçlara yönelik kontrolleriyle, ziyaretçilerin güvenli şekilde seyahat etmesi ve bölgedeki trafik düzeninin korunması hedefleniyor.