ALANYA, önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen 2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası, 3–6 Ağustos tarihleri arasında 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 167 sporcunun yer aldığı şampiyonada 28 erkek ve 19 kadın takımı olmak üzere toplam 47 takım, Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti. Grup ve ikinci tur karşılaşmalarının ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarıyla devam eden organizasyon, büyük çekişmeye sahne oldu.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından erkekler kategorisinde Erzincan İl Özel İdaresi şampiyonluğa ulaştı. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü ikinci olurken, Ankara Gençlik Merkezi Spor Kulübü üçüncü, Niğde Gençlik Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Egospor Türkiye şampiyonu olurken, Karma Kadın Takımı ikinci, Ortaca Gençlik Spor Kulübü üçüncü, Ankara Gençlik Merkezi Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi. Ödül törenine; Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Türkiye Badminton Federasyonu Genel Koordinatörü Aytekin Keleş, Badminton Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sedat Turnuç, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına Sami Açıkalın ve Antalya Badminton İl Temsilcisi Gökan Yaşar katıldı. Dört gün boyunca sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN