Teknoloji perakendeciliğinde küresel çapta büyük bir el değiştirme işlemi resmiyet kazandı. Avrupa Komisyonu, Türkiye dahil 11 ülkede faaliyet gösteren ve binden fazla mağazası bulunan MediaMarkt ile Saturn'un çatı şirketi Ceconomy'nin satınalma sürecini onayladı. Şirket, 2,2 milyar euro karşılığında Çin merkezli e-ticaret devi JD.com'un bünyesine geçiyor.

Almanya merkezli teknoloji zinciri, Türkiye pazarına girdiği 2007 yılından bu yana büyümesini sürdürerek ülke genelinde 89 mağazaya ulaşmıştı. DW Türkçe'nin derlediği habere göre, devir işlemi için gerekli tüm resmi izinler tamamlandı. Satın almanın önümüzdeki günlerde nihayete ermesi ve JD.com'un teklifini kabul eden hissedarlara ödemelerin tahminen 12 Kasım'da yapılması öngörülüyor.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN SÜBVANSİYON ŞARTI

Brüksel'deki rekabet kurumu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin olası sübvansiyonlarına karşı incelemeler yürüterek JD.com'a çeşitli yükümlülükler getirdi. Mayıs ayındaki ön incelemede, şirketin vergi teşvikleri ve hibelerle haksız rekabet avantajı sağlamış olabileceği değerlendirilmişti. Endişeleri gidermek amacıyla JD.com, şirkete piyasa koşullarında finansman sağlama ve Avrupalı küçük rakiplerine lojistik altyapısını adil şartlarda açma taahhüdünde bulundu.

AMAZON VE ALİBABA İLE REKABET KIZIŞIYOR

Bu devralma, e-ticaret devlerinin fiziksel mağazacılık ve Avrupa pazarı üzerindeki hakimiyet savaşını yeni bir boyuta taşıyor. JD.com, yaklaşık 17 bini Almanya'da olmak üzere dünya genelinde 48 bin çalışanı bulunan Ceconomy'yi bünyesine katarak Amazon ve Alibaba gibi rakiplerine karşı Avrupa operasyonlarını güçlendirecek. JD.com'un stratejik planları arasında şirketi borsadan çıkarmak da yer alıyor.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ceconomy CEO'su Remko Rjinders, çok kanallı perakende platformu hedeflerini hızlandıracaklarını ve ortaklığın gerçeğe dönüştüğünü bildirdi. JD.com CEO'su Sandy Xu ise Ceconomy'nin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırmasını ve perakende pazarında yenilikçiliğini korumasını desteklemeyi amaçladıklarını açıkladı.