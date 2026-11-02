Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Afrika'nın en kurak ülkelerinden Namibya'nın başkenti Windhoek'te yer alan Goreangab Su Geri Kazanım Tesisi, atık suları doğrudan içme suyuna dönüştürüyor. Yaklaşık 60 yıldır kullanımda olan bu sistem, ev ve iş yerlerinden gelen kanalizasyon sularını arıtarak yeniden şebekeye kazandırıyor.

Yılda ortalama sadece 300 milimetre yağış alan kentte, su kaynaklarının kısıtlı olması yönetimi alternatif çözümlere yöneltti. İlk olarak 1968 yılında devreye alınan ve 2002'de modernize edilen tesis, günümüzde Windhoek'in günlük içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini tek başına karşılıyor.

GÜNDE 21 MİLYON LİTRE SU ARITILIYOR

Tesis her gün tam 21 milyon litre atık suyu işleme kapasitesiyle çalışıyor. Biyolojik arıtma ile başlayan süreç; filtreleme, aktif karbon uygulaması ve dezenfeksiyon gibi çok aşamalı güvenlik adımlarıyla devam ediyor. Bu sayede su, hastalıklara yol açabilecek tüm mikroorganizmalardan ve kirleticilerden tamamen arındırılıyor.

KÜRESEL KURAKLIK İÇİN EMSAL MODEL Mİ?

İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte tatlı su kaynakları dünya genelinde hızla tükenirken, Windhoek'teki bu yarım asırlık uygulama diğer metropoller için dikkat çekici bir referans noktası oluşturuyor. Yalnızca barajlara ve yer altı kaynaklarına bağımlı kalmanın yarattığı riskler, atık suların yeniden değerlendirildiği bu tür çok aşamalı sistemlerin önemini artırıyor. Elde edilen arıtılmış su, düzenli denetimlerden geçtikten sonra diğer temiz su kaynaklarıyla harmanlanarak güvenli bir şekilde halkın kullanımına sunuluyor.