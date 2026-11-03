Azerbaycan'ın 2020 yılında Karabağ'da verdiği 44 günlük mücadelede şehit düşen Ağaemi Heybetov'un Türkiye'ye duyduğu sevgi, ailesinin anlattıklarıyla yeniden gündeme geldi. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören 27 yaşındaki Azerbaycan askeri, çatışmalara giderken yanında taşıdığı Türk bayrağını şehit olması durumunda ailesine ulaştırmaları için silah arkadaşlarına emanet etti. Heybetov'un son isteği, ölümünden aylar sonra yerine getirildi.

Azerbaycan merkezli Modern.az haber sitesine konuşan şehidin ablası Halime Hanım Heybetova, kardeşinin yaşamını, Türkiye'ye bağlılığını ve savaş sırasında yaşananları anlattı. Heybetova'nın açıklamaları, iki ülke arasındaki kardeşlik bağının bir Azerbaycan askerinin hayatındaki yerini ortaya koydu.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE TÜRK BAYRAĞINI EMANET ETTİ

Ağaemi Heybetov, 27 Eylül 2020'de başlayan İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan ordusunun Suğovuşan bölgesindeki operasyonlarına katıldı. Çatışmalarda hayatını kaybetmeden önce silah arkadaşlarından birine, cebinde taşıdığı Türk bayrağını ailesine ulaştırmasını vasiyet etti.

Şehidin ablası, kardeşinin son emanetinin aileye nasıl ulaştığını şu sözlerle anlattı: "Kardeşimin şehadetinin üzerinden epey zaman geçmişti. Şubat ayında bir silah arkadaşı evimize geldi. Kardeşimin kendisine bir emanet bıraktığını ve bunu bize teslim etmesi gerektiğini söyledi. Ağaemi, 'Şehit olursam cebimdeki Türk bayrağını evime ulaştırın' demiş."

Heybetov'un savaş boyunca yanında taşıdığı Türk bayrağı, bugün ailesinin evinde oluşturulan hatıra köşesinde saklanıyor. Ailesi için bu bayrak, hem şehit askerin son emaneti hem de Türkiye'ye duyduğu bağlılığın hatırası olarak korunuyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI HAYAL EDİYORDU

Ablasının anlatımına göre Ağaemi Heybetov, çocukluğundan itibaren Türkiye'ye özel bir ilgi duyuyordu. Üniversite yıllarında bu ilgisi daha da güçlenen genç asker, gelecekte Türkiye'ye yerleşmeyi planlıyordu.

Halime Hanım Heybetova, kardeşinin iki ülkeye bakışını, "Kardeşim için Azerbaycan neyse Türkiye de oydu. Çocukluğundan beri Türkiye'yi seviyordu. Üniversitede okuduğu dönemde bu bağlılığı daha da arttı. Sürekli aynı millet olduğumuzu söylerdi. Geleceğini de Türkiye üzerine kuruyordu. Orada yaşamak istiyordu" sözleriyle aktardı.

Heybetov'un Türkiye sevgisi yalnızca tarihî ve kültürel bağlarla sınırlı değildi. Türk müziğini, filmlerini ve futbolunu yakından takip eden genç asker, günlük yaşamında da Türkiye ile güçlü bir bağ kurmuştu.

KOYU BİR GALATASARAY TARAFTARIYDI

Ağaemi Heybetov'un Türkiye'ye ilgisinin önemli parçalarından biri de Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılı takımı tutkuyla destekleyen Azerbaycanlı asker, takımının maç sonuçlarından doğrudan etkileniyordu.

Ablası, kardeşinin Galatasaray sevgisini anlatırken, "Galatasaray kaybettiğinde Ağaemi üzülür, kazandığında sevinirdi. Evde keyifsiz olduğunu gördüğümüzde Galatasaray'ın yenildiğini anlardık. Böyle zamanlarda kimse onu rahatsız etmezdi. Galatasaray onun için sıradan bir futbol takımı değil, büyük bir tutkuydu" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTAN SEKİZ GÜN ÖNCE 'BİZ HAZIRIZ' MESAJI PAYLAŞTI

Ağaemi Heybetov'un savaşa katılmadan önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da ailesinin hafızasında yer etti. Genç asker, 21 Eylül 2020'de profil fotoğrafını askerlik döneminden bir kareyle değiştirerek "Biz hazırız" mesajını yayımladı.

Ablası, o günlerde savaş ihtimalinin aile içinde konuşulmadığını belirterek kardeşinin paylaşımını başlangıçta önemsemediğini söyledi. Ancak Heybetov, bu mesajdan sekiz gün sonra askere çağrıldı.

29 Eylül'de eve geldiğinde ailesine ertesi gün birliğine katılacağını bildiren Heybetov'un sakin tavırları öne çıktı. Ablasının anlatımına göre genç asker, ailesinin üzüntüsüne rağmen gülümsemeye devam etti ve ertesi sabah hazırlıklarını tamamlayarak evden ayrıldı.

Kardeşiyle vedalaştığı anı anlatan Heybetova, "Beni ağlarken görünce 'Ağlama, sen erkek gibi güçlü bir kızsın' dedi. Belki de o sözleri gelecekte yaşayacaklarımızı düşünerek söylemişti. Çünkü kendisi gittikten sonra ailemizi ayakta tutabileceğimi biliyordu" dedi.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ÜÇ YAŞINDAKİ YEĞENİYLE YAPTI

Ailenin Ağaemi Heybetov ile son telefon görüşmesi 15 Ekim 2020'de gerçekleşti. Ablasının aktardığına göre görüşme sırasında telefonun başında üç yaşındaki yeğeni bulunuyordu.

Normalde telefonla konuşmaya pek istekli olmayan küçük çocuk, dayısıyla uzun süre konuşmaya çalıştı. Ablası telefonu almak istediğinde Heybetov, yeğeniyle konuşmaya devam etmek istediğini söyledi. Bu görüşme, ailenin genç askerin sesini son kez duyduğu an oldu.

Heybetov, 16 Ekim 2020'de Suğovuşan yönündeki çatışmalarda şehit düştü. Ailesi ise acı haberi 24 Ekim akşamı öğrendi. Cenazesi 25 Ekim'de Bakü'nün Buzovna yerleşimindeki Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞININ RESMÎ LİSTESİNDE YER ALIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığının 2020 Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlere ilişkin yayımladığı resmî listede de Ağaemi Elçin oğlu Heybetov'un adı bulunuyor. Bakanlık kayıtlarında Heybetov'un asker olduğu ve 6 Haziran 1993 tarihinde doğduğu bilgisi yer alıyor. Böylece genç askerin kimliği ve savaşta hayatını kaybettiği resmî kayıtlarla da doğrulanıyor.

Bakü'de dünyaya gelen Heybetov, 2000-2011 yılları arasında Buzovna'daki Afgan Aliyev adına 125 No'lu Ortaokulda eğitim gördü. Aynı dönemde müzik eğitimi de alan Heybetov, 2002-2007 yıllarında akordeon çalmayı öğrendi.

Üniversite eğitimini 2011-2015 yılları arasında Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinin Türk Dünyası İşletme Fakültesinde tamamlayan Heybetov, turizm ve otelcilik alanında öğrenim gördü. 2015-2016 yıllarında ise Gence'deki askerî birlikte zorunlu askerlik görevini yaptı.

2016 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan ve Nisan Çatışmaları olarak bilinen askerî gelişmelere katılmak isteyen Heybetov, o dönemde cephede görev alamadı. Dört yıl sonra başlayan İkinci Karabağ Savaşı'nda ise yeniden silah altına alınarak Suğovuşan bölgesine gönderildi.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DEVLET NİŞANLARIYLA ONURLANDIRILDI

Ağaemi Heybetov, savaşta gösterdiği hizmetler nedeniyle ölümünün ardından Azerbaycan devleti tarafından çeşitli madalya ve nişanlarla ödüllendirildi. Genç askere "Vatan Uğrunda", "Suğovuşan'ın Kurtarılması İçin" ve "Cesur Savaşçı" madalyalarının yanı sıra 3. Derece "Vatana Hizmet" Nişanı verildi.

Heybetov'un hayatını kaybettiği İkinci Karabağ Savaşı, 27 Eylül 2020'de başladı ve 10 Kasım 2020'de yürürlüğe giren üçlü bildiriyle sona erdi. Azerbaycan'da 44 Günlük Vatan Savaşı olarak anılan çatışmaların ardından 8 Kasım, ülkenin Zafer Günü olarak kabul edildi.

TÜRK BAYRAĞI AİLESİNİN EVİNDE YAŞATILIYOR

Aradan geçen altı yıla rağmen Ağaemi Heybetov'un Türkiye'ye duyduğu sevgi, ailesinin sakladığı Türk bayrağıyla yaşatılıyor. Şehidin ablası, kardeşinin silah arkadaşlarının aktardığı bir başka sözünü de paylaştı: "Bu toprakları biz kurtarmazsak gelecek nesiller sıkıntı çekecek."

Kardeşini kaybetmenin acısını hâlâ yaşadığını belirten Halime Hanım Heybetova, onun ve diğer şehitlerin fedakârlıklarının gelecek nesiller için taşıdığı anlamı vurguladı. Ailenin evinde korunan Türk bayrağı ise Azerbaycanlı askerin gerçekleştiremediği Türkiye'de yaşama hayalinin ve iki ülke arasında kurduğu gönül bağının simgesi olarak kaldı.