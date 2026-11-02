Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntının ardından gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi.

DATÇA AÇIKLARINDA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 20.05'te yayımlanan ilk haberde depremin büyüklüğü 5,1 olarak duyuruldu. Ancak sarsıntının kesin saati, merkez üssünün koordinatları ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar henüz doğrulanamadı. AFAD'ın resmî kayıtlarıyla büyüklük bilgisinin karşılaştırılması gerekiyor.

MUĞLA'DA GÜN İÇİNDE DEPREMLER KAYDEDİLDİ

AFAD'ın 2 Kasım 2026 tarihli deprem kayıtlarına göre Datça açıklarında saat 11.59'da 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 13,64 kilometre, koordinatları ise 33,7828 kuzey enlemi ve 25,7252 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi aynı sarsıntının büyüklüğünü 4,0, derinliğini ise 23,6 kilometre olarak açıkladı. İki kurumun ölçümleri arasındaki fark, kullanılan hesaplama yöntemleri ve sismik verilerin değerlendirilmesinden kaynaklanabiliyor.

DATÇA'DA 26 EKİM'DE DE DEPREM OLMUŞTU

Bölgede son günlerde başka sarsıntılar da yaşandı. AFAD verilerine dayanan deprem kayıtlarında 26 Ekim 2026'da Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği görülüyor. Söz konusu sarsıntının derinliği 35,1 kilometre olarak kaydedildi.