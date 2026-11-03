Alanya’da eğitim gören lise öğrencileri, örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. İrfan Bileydi Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi harçlıklarından artırdıkları paraları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Bir günlük harçlıklarını vakfa bağışlayan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte vakfı ziyaret ederek bağışlarının kullanım alanları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen TSK Güçlendirme Vakfı Alanya İlçe Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, vakfın kuruluşu, faaliyetleri ve Türk savunma sanayisine sağladığı katkılar hakkında bilgi verdi. Öğrencilere savunma sanayisinde geliştirilen yerli ve millî projeler tanıtılırken, harp araç ve gereçleri, KAAN savaş uçağı, ATAK helikopteri ve roket sistemleri hakkında da sunum yapıldı. Programda şehit aileleri, gaziler, emekli komutanlar, polis memurları, terörle mücadele uzmanları ve öğretmenler de yer aldı.

ÖZDEMİR: BU BAĞIŞIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ

Öğrencilerin duyarlılığından dolayı teşekkür eden Refik Özdemir, yapılan bağışın taşıdığı anlamın maddi değerinden çok daha önemli olduğunu belirtti. Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Okulumuzun pırıl pırıl öğrencileri, kendi harçlıklarından ve imkânlarından artırarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmışlardır. Bu bağışlarını bizlere getirip takdim ettiler ve ‘Bu bağışlarımız nereye gidiyor, neler yapılıyor?’ diye sordular. Biz de kendilerine vakfımızı ve çalışmalarımızı anlattık. Bugün bu salonda oluşan tablo, vatan sevgisinin en saf ve en somut örneğidir.”

Savunma sanayisindeki yerli üretimin önemine de değinen Özdemir, “Şu anda yüzde 80'in üzerinde yerli ve millî üretim gerçekleştiriyoruz. Bu gençlerimiz gelecekte birer mühendis ve yazılımcı olacak. ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi savunma sanayimizin önemli şirketleriyle iş birliği içerisinde yeni yazılımlar ve tasarımlar geliştirecekler. Ordumuzun gücüne güç katacaklar. Yaptığınız bağış çok önemli bir farkındalıktır. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERİN KAMPANYASI GENİŞLETİLECEK

İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gökhan Akçay, öğrencilerin akademik ve mesleki başarılarının yanı sıra millî ve manevi değerlerle yetişmesine önem verdiklerini söyledi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bağışın öğrenciler açısından önemli bir deneyim olduğunu belirten Akçay, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizle birlikte vakfa geldik ve yaptıkları bağışların nereye gittiğini, hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin kafalarındaki soru işaretleri de böylece giderilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte bu bağış kampanyasını biraz daha genişletmeyi ve diğer öğrencilerimizin de kampanyaya katılımını sağlamayı planlıyoruz.”

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN DAYANIŞMA MESAJI

Programda söz alan Şehit Yusuf Önder'in annesi Sevcan Önder, şehit aileleri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Önder, “Ülkemizin güvenliği ve ordumuzun güçlenmesi için elimizden gelen katkıyı sunmak bizim için büyük bir onurdur. Ordu-millet dayanışmasının önemine inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ordumuzun yanında olmaya ve her türlü desteği sağlamaya şehit aileleri olarak her zaman hazırız” dedi.

Kıbrıs Gazisi Necati Karaköse ise geçmişteki askerî imkânlarla bugünkü savunma sanayisi kapasitesini karşılaştırarak gelişimin kendilerine gurur verdiğini söyledi. Kıbrıs Harekâtı döneminde ulaşım, paraşüt, uçak ve haberleşme imkânlarının oldukça kısıtlı olduğunu anlatan Karaköse, şunları kaydetti:

“Biz Kıbrıs'a gittiğimiz dönemde ulaşım imkânları, uçak ve paraşüt sayısı oldukça kısıtlıydı. Haberleşme konusunda da ciddi eksiklikler yaşıyorduk. O dönemde 450 şehit verdik. Ulaşım ve haberleşme imkânlarımız bugünkü seviyede olsaydı belki de daha az şehit verebilirdik. Bugün savunma sanayimizin geldiği noktayı görmek bizleri son derece gururlandırıyor. Bu imkânların geliştirilmesinde emeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına teşekkür ediyorum.”

“HERKES ÜLKEMİZ İÇİN KATKI SUNARSA DAHA GÜZEL YERLERE GELİRİZ”

Bağış yapan öğrencilerden biri de kampanyanın kendileri için taşıdığı anlamı anlattı. Bir günlük harçlıklarını bağışlamaktan mutluluk duyduklarını belirten öğrenci, “Belki yaptığımız bağış miktar olarak küçük olabilir ancak herkes ülkemiz için elinden gelen katkıyı sunarsa çok daha güzel yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Ülkemiz için emek veren, çalışan ve üreten herkese teşekkür ediyorum. Bizler de gelecekte onlar gibi ülkemize faydalı bireyler olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, öğrenciler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Refik Özdemir, öğrencileri ve okul yönetimini ilerleyen dönemde yeniden ziyaret ederek ortak projeler geliştirmek istediklerini de belirtti.