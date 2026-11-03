Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanan oran yüzde 27,83 oldu.

Her yıl vergi, harç ve idari para cezalarının güncellenmesinde esas alınan bu oran, 1 Ocak 2027'den itibaren vatandaşların ödeyeceği birçok tutarı doğrudan etkileyecek.

EHLİYET, PASAPORT VE TRAFİK CEZALARINA ZAM GELİYOR

Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından gözler yeni yılda uygulanacak vergi ve harç tutarlarına çevrildi.

Yüzde 27,83'lük oran, farklı bir yasal düzenleme veya yetkili makam kararı bulunmaması halinde birçok ödeme kalemindeki artışın hesaplanmasında kullanılacak.

Özellikle pasaport ve ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları ve çeşitli idari para cezalarının yeni yılda yükselmesi bekleniyor.

Ancak bazı vergi ve harçlarda Cumhurbaşkanına tanınan artırma veya indirme yetkileri nedeniyle farklı oranlar uygulanabilecek.

2027 YILINDA HANGİ ÖDEMELER ARTACAK?

Yeniden değerleme oranının etkili olabileceği başlıca kalemler şöyle:

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Pasaport ve sürücü belgesi harçları

Trafik cezaları

Çeşitli idari para cezaları

Vergi mevzuatındaki maktu tutarlar ve istisna sınırları

Gelir vergisi tarifesindeki dilimler

Örneğin, 2026 yılında 10 bin TL olan ve yeniden değerleme oranının tamamının uygulandığı bir ödeme, 2027 yılında 12 bin 783 TL'ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu kapsamında TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri esas alınarak hesaplanıyor.

Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ortalama üretici fiyat artışı dikkate alınarak belirlenen oran, takip eden yılda uygulanacak çeşitli vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde kullanılıyor.

2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmişti. 2027 yılı için hesaplanan yüzde 27,83'lük oran, önceki yılın yeniden değerleme oranından 2,34 puan daha yüksek seviyede gerçekleşti.

ALANYA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİNİ DE İLGİLENDİRİYOR

Yeni oran, Alanya'da yaşayan araç sahiplerinden pasaport ve ehliyet işlemi yaptıracak vatandaşlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezalarındaki olası artışlar, araç sahiplerinin 2027 yılı bütçesinde ek yük oluşturabilecek.

Vergi, harç ve cezaların kesin tutarları ise ilgili mevzuat ve alınabilecek kararlar doğrultusunda netleşecek. Yeniden değerleme oranının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de ilan edilmesi bekleniyor.