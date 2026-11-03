ÖZEL gereksinimli gençlerin toplumsal yaşama ve çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu, sektör temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da okulun Kadıpaşa Mahallesi, İkizler Sokak'taki binasında düzenlenecek Geleneksel Sektör Buluşması ile öğrencilerin yeteneklerinin ve mesleki becerilerinin iş dünyasına tanıtılması hedefleniyor.

İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM ÇAĞRISI

Gençlerin eğitim sürecinde edindikleri becerileri iş hayatına taşıyabilmeleri için sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurulmasına fırsat sunacak organizasyon, aynı zamanda staj ve iş imkanlarının geliştirilmesini amaçlıyor. Okul, bu buluşmayla Alanya'daki tüm sektör temsilcilerine sesini duyurmayı, özel gereksinimli gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer bulması için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Gençlerin yetenekleriyle iş dünyasının fırsatlarını bir araya getirmeyi amaçlayan okul yönetimi, tüm sektör temsilcilerini buluşmaya davet ediyor.