Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik doğrultusunda, sosyal ağ platformlarında yaş sınırlaması uygulaması 1 Kasım 2026 itibarıyla hayata geçiyor. Düzenleme, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen engellerken, 15-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik güvenlik standartlarını artırıyor.

Yeni dönemde sosyal ağ sağlayıcıları, çocuklara özel ayrıştırılmış hizmetler sunmak ve ebeveyn kontrol araçlarını devreye almakla yükümlü olacak. Açılacak yeni hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu tutulurken, mevcut kullanıcıların bu işlemi tamamlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİMLİK GİZLİLİĞİ NASIL KORUNACAK?

Yaş doğrulama işlemleri, doğrudan platformlar yerine e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan bir belirteç aracılığıyla yapılacak. Bu sistem sayesinde sosyal medya şirketleri kullanıcıların kişisel bilgilerini göremeyecek. Sadece kişinin ilgili yaş eşiğini geçip geçmediği bilgisi platforma iletilecek.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI RESMİ UYARI

Başkanlık açıklamasında, yaş doğrulama bahanesiyle yapılabilecek siber dolandırıcılıklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşlemlerin yalnızca "turkiye.gov.tr" adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılması gerektiği bildirildi. SMS doğrulama kodları, şifreler veya kredi kartı bilgilerini talep eden sahte bağlantılara kesinlikle tıklanmaması istendi.

Kullanıcıları yanıltmaya yönelik sahte internet siteleri ve mesajlar, "https://siberguvenlik.gov.tr/ihbar" adresi üzerinden yetkili birimlere şikayet edilebilecek. Yeni uygulamanın teknik detayları ve kullanıcı adımları, ilgili kurumların ve sosyal ağ platformlarının resmi kanallarından aşamalı olarak duyurulmaya devam edecek.