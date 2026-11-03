Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2027 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 27,83 olarak netleşti. Vergi, harç ve idari para cezalarında artışa yol açacak yeni oran, hava yolu ulaşımını kullanan milyonlarca yolcuyu da yakından ilgilendiriyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında, uçuş güvenliğini riske atan ve kabin kurallarını ihlal eden kişilerin karşılaşacağı para cezalarında önemli artışlar yaşanacak.

Uçaklara lazer tutanlara 210 bin 425 lira ceza

2027 yılı için hesaplanan yeni tarifeye göre, hava araçlarına lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye atan kişilere 210 bin 425 lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Özellikle uçakların iniş ve kalkış aşamalarında pilotların görüşünü olumsuz etkileyebilen lazer ışıkları, havacılık güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.

Pilotların dikkatinin dağılmasına ve görüşlerinin geçici olarak etkilenmesine neden olabilen bu tür davranışlara yönelik yaptırımlar, yeni yılda daha da ağırlaşacak.

Uçakta sigara içmenin cezası 31 bin 550 lira

Uçuş sırasında tütün ve tütün mamulleri kullanan yolcular da yüksek tutarlı idari para cezalarıyla karşılaşacak.

Yeni hesaplamaya göre, uçak içerisinde sigara içen, kabin ekibinin talimatlarına uymayan veya uçuş düzenini bozacak davranışlarda bulunan yolculara 31 bin 550 lira para cezası uygulanması öngörülüyor.

Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen kurallar kapsamında, yolcuların kabin görevlilerinin uyarılarına uyması ve uçuş boyunca güvenlik talimatlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Kabin ekibinin talimatlarına uymayanlar da ceza ödeyecek

Uçuş sırasında yalnızca sigara içmek değil, kabin ekibinin görevini yapmasını engelleyen ve uçak içerisindeki düzeni bozan davranışlar da idari yaptırımlara neden olabiliyor.

Görevlilerin talimatlarını dikkate almayan, diğer yolcuların güvenliğini riske atan veya uçak içerisinde kargaşaya yol açan kişilere ilgili mevzuat kapsamında para cezası uygulanabiliyor.

Yeni yılda uygulanması öngörülen ceza tutarlarıyla birlikte havacılık kurallarının ihlal edilmesinin mali sonuçları da ağırlaşacak.

Yurt dışı çıkış harcı 1.597 liraya yükselebilir

Yeniden Değerleme Oranı'nın etkilediği bir diğer önemli kalem ise yurt dışı çıkış harcı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarında ödemekle yükümlü oldukları harcın, yüzde 27,83'lük artış hesabına göre 2027 yılında 1.597 liraya yükselmesi bekleniyor.

Böylece yurt dışı seyahati planlayan vatandaşların ulaşım ve konaklama giderlerinin yanı sıra ödemek zorunda oldukları harç tutarında da artış yaşanabilecek.

Yeni cezalar 2027 yılında uygulanacak

2027 yılına ilişkin hesaplanan yeni tutarlar, hava yolu ulaşımında güvenlik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Uçuş güvenliğini tehlikeye atan davranışlar için öngörülen yüksek para cezalarının yanı sıra yurt dışı çıkış harcındaki olası artış da seyahat planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Kesin tutarların ilgili mevzuat ve resmî düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.