Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 4 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde planlanmış herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. Öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği olumsuz hava koşulu kaynaklı olası tatil haberlerine ilişkin beklenen resmi açıklamalar gelmedi.

İl genelini kapsayan tatil kararları konusunda gözlerin çevrildiği Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir valilikleri tarafından şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yayımlanmadı. Mevcut resmi bilgilere göre, bu illerde eğitim öğretim faaliyetleri normal takvim çerçevesinde kesintisiz devam edecek.

VALİLİKLER HANGİ DURUMLARDA TATİL KARARI ALIYOR?

Eğitime ara verilmesi kararları, genellikle yoğun yağış, sel, fırtına veya ulaşım güvenliğini doğrudan tehlikeye atabilecek olağanüstü hava olaylarında alınıyor. İlgili mevzuat uyarınca, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının meteorolojik verileri değerlendirmesi sonucunda valilikler veya kaymakamlıklar bölgesel tatil kararı duyurabiliyor. Herhangi bir olağanüstü risk uyarısı bulunmadığı mevcut durumda ise standart çalışma takvimi uygulanmayı sürdürüyor.