Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye genelindeki 112 Acil Çağrı sistemi yeniden yapılandırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu yeni düzenlemeye göre, bakanlık bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu.

Düzenleme kapsamında 81 ilde hizmet veren mevcut çağrı merkezlerinin statüsü de değişti. Bu merkezler artık doğrudan valiliklere bağlı müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlükleri olarak görev yapacak.

YILDA 100 MİLYON ÇAĞRI YÖNETİLİYOR

Sistemin mevcut iş yüküne dair istatistikleri aktaran Bakan Çiftçi, ülke genelinde yaklaşık 15 bin personelin görev yaptığını bildirdi. Açıklanan verilere göre, 112 sistemi bir yıl içinde ortalama 100 milyon çağrıyı karşılarken, 31 milyonun üzerinde acil vakanın sahadaki koordinasyonunu sağlıyor.

YAPAY ZEKA SİSTEME NASIL ENTEGRE EDİLECEK?

Yeni müdürlük yapılanmasıyla birlikte acil durumlara müdahale hızının artırılması planlanıyor. Gelecek dönemde sistemin teknolojik altyapısı güçlendirilerek yapay zeka destekli yeni uygulamalar devreye alınacak. Bu teknolojik dönüşüm sayesinde vatandaşların yardım talepleri daha hızlı analiz edilip, devletin tüm imkanları ihtiyaç anında kurumlar arası koordinasyonla anında harekete geçirilecek.