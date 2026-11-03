Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çocukların büyükanne ve büyükbabalarıyla olan ilişkilerini yeniden şekillendirecek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eskişehir'de açılan bir davayı karara bağlayan yüksek mahkeme, dede ve babaannelerin torunlarıyla yatılı olarak görüşebilmesine hükmetti.

Eskişehir'de yaşayan bir çift, 2017 doğumlu torunlarını görebilmek için eski gelinlerine karşı Eskişehir 8. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı. Yerel mahkeme, büyükanne ve büyükbabanın torunlarıyla her ayın ilk hafta sonu, dini bayramların ikinci günü ve yarıyıl tatilinde gündüz saatlerinde (10.00-17.30) görüşmesine izin vermişti. Kararın istinaf sürecinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından da onanmasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI YETERSİZ BULUNDU

Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annenin itirazlarını reddederken, büyükanne ve büyükbabanın süre itirazını haklı buldu. Yüksek mahkemenin kararında, yerel mahkemece belirlenen gündüz görüşme sürelerinin aile bağlarının güçlenmesi ve sevgi aktarımı için yetersiz kaldığı vurgulandı.

Çocuğun üstün yararının gözetildiği kararda, kişisel ilişkinin sadece özlem gidermek için değil, çocuğun sağlıklı bir sevgi ortamında büyümesi için de gerekli olduğu ifade edildi.

YENİ GÖRÜŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Yargıtay, yeniden yargılamaya gerek duymadan yerel mahkemenin kararını düzelterek oy birliğiyle onadı. Yeni düzenlemeye göre büyükanne ve büyükbaba, torunlarıyla her ayın ilk cumartesi günü saat 10.00’dan pazar günü 17.30’a kadar yatılı olarak kalabilecek.

Ayrıca her yıl 1 Ağustos saat 10.00 ile 7 Ağustos saat 17.30 arasında da bir haftalık yatılı görüşme hakkı tanındı. Dini bayramların ikinci günü ve yarıyıl tatilinin son cumartesi günündeki 10.00-17.30 saatleri arasındaki gündüz görüşmeleri ise aynı şekilde korundu.

BOŞANMIŞ AİLELER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Aile hukuku alanında bağlayıcı olan bu emsal karar, Türkiye genelinde torunlarıyla yeterli vakit geçiremediğini düşünen büyükanne ve büyükbabalar için yeni bir hukuki zemin oluşturuyor. Benzer durumdaki aile büyükleri, çocuğun üstün yararına aykırı bir durum bulunmadığı sürece bu Yargıtay kararını emsal göstererek mahkemelerden yatılı kişisel ilişki tesisi talebinde bulunabilecek.