Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, Türkiye genelinde 11 il merkezli geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 5 gün içinde yürütülen çalışmalarda 120 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 25 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Operasyonların hedefinde; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama eylemleri yer aldı. Şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı tespit edildi.

DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Mobil bankacılık ve dijital oyun hesaplarına yönelik yetkisiz erişim vakaları, dijital platformlarda çift aşamalı doğrulama kullanımının kritik önemini gösteriyor. Bu tür siber dolandırıcılık yöntemlerinden korunmak için kaynağı belirsiz bağlantılardan uzak durulması ve hesap şifrelerinin periyodik olarak güncellenmesi gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde tavizsiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.