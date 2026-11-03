Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın için 23 ilde şiddetli yağış, sel ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle Hatay ve Osmaniye'nin belirli ilçelerinde tehlikenin boyutu daha yüksek seviyede değerlendiriliyor. Hatay'ın Hassa, Payas, Erzin ve Dörtyol ilçeleri ile Osmaniye'nin Merkez, Hasanbeyli ve Toprakkale ilçeleri için turuncu kodlu alarm verildi. Bu bölgelerde şiddetli yağışların ciddi risk oluşturabileceği bildirildi.

Uyarı haritasında sarı kodla yer alan 21 il ise şöyle sıralandı: Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.

TURUNCU VE SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji'nin renkli uyarı sisteminde sarı kod, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğunu ifade ederken; turuncu kod, hava olaylarının tehlikeli boyutlara ulaştığını ve hasar oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yetkililer, her iki uyarı seviyesinin geçerli olduğu illerde sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı güncel duyuruların yakından takip edilmesini aktardı.