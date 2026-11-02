Avrupa'da faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin akıllı soğutma sistemleri, dışarıdan yapılan siber müdahalelerin hedefi haline geldi. Çeşitli platformlara yansıyan olaylarda, marketlerin dondurucu dolaplarına sızan bilgisayar korsanlarının sistem sıcaklıklarını bir gecede 50 dereceye kadar yükselttiği kaydedildi.

Olayla ilgili farklı ülkelerden benzer vakalar rapor ediliyor. Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre, İsveç'teki bazı market zincirleri doğrudan siber saldırıların hedefi oldu. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın (AA) Belçika kaynaklı haberinde ise bir süpermarket zincirinin soğutma sisteminde yaşanan büyük çaplı arızanın arkasında siber saldırı şüphesi bulunduğu ifade edildi. Belçika'daki vaka henüz kesinleşmiş bir saldırıdan ziyade kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

AKILLI SİSTEMLERDE GÜVENLİK RİSKİ

Gıda perakende sektöründe enerji tasarrufu ve uzaktan kontrol amacıyla kullanılan Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı soğutma sistemleri, siber güvenlik önlemleri güncellenmediğinde operasyonel zafiyetler barındırıyor. Kapalı ağlar yerine internete doğrudan bağlı olan endüstriyel soğutucuların, yetkisiz erişimler için yeni bir hedef haline geldiği biliniyor. Sistemlere yönelik bu tür dış müdahaleler, soğuk zincirin kırılarak tonlarca gıdanın kısa sürede bozulmasına ve işletmeler için büyük ekonomik kayıplara yol açma potansiyeli taşıyor.