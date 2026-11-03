Alanya'nın Avsallar Mahallesi Kuyusırtı mevkiindeki ormanlık alanda 48 yaşındaki Yunus Uysal hayatını kaybetti. Av tüfeğiyle meydana gelen ölüm olayının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uysal'ın ölümüne ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

AVSALLAR'DAKİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre olay, Avsallar Mahallesi Kuyusırtı mevkiinde meydana geldi. Yunus Uysal'ın bulunduğu bölgede silah sesi duyulması veya durumun fark edilmesi üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 48 yaşındaki Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

JANDARMA OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Jandarma ekipleri, ölümün meydana geldiği ormanlık alanda inceleme gerçekleştirdi. İlk bilgilere göre Uysal'ın yaşamını yitirmesinde yanında bulunan av tüfeğinin kullanıldığı değerlendiriliyor. Olayın kesin oluş şeklinin belirlenmesi amacıyla adli inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Uysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsi bulguları ve yürütülen soruşturmanın, olayın aydınlatılmasında belirleyici olması bekleniyor.

ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uysal'ın bir süredir kişisel sorunlar yaşadığı yönünde bilgiler bulunmakla birlikte, bu iddialara ilişkin resmî bir doğrulama yapılmadı. Ölümün koşulları ve olayda kullanılan silaha ilişkin ayrıntıların soruşturma kapsamında netleştirilmesi bekleniyor.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli süreç kapsamında olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.