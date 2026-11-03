Artan yaşam maliyetleri ve kredi kartı borçları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların gözü Meclis'ten gelecek haberlere çevrildi. Bankalara olan borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düşen kişileri ilgilendiren kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması ve sicil affına ilişkin kanun teklifi, yeniden gündeme geldi.

15 Nisan 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan teklif, borç yükü altında bulunan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanmasını amaçlıyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı.

FAİZ VE GECİKME MASRAFLARI SİLİNEBİLİR

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından sunulan kanun teklifine göre, kamu ve özel bankalar ile finans kuruluşları ve varlık yönetim şirketlerine borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir ödeme modeli öngörülüyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde, icra takibi başlatılmış tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarında biriken faizlerin, gecikme ücretlerinin, dosya masraflarının ve diğer ek giderlerin silinmesi amaçlanıyor.

Böylece borçluların yalnızca ana para üzerinden ödeme yapabilmesinin önü açılabilecek.

BORÇLARA 60 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de borçların ödeme süresine ilişkin.

Teklife göre vatandaşlar, ana para borçlarını peşin ödeyebilecek ya da 5 yıla kadar uzanan taksit seçeneklerinden yararlanabilecek.

Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, özellikle icra takibine düşen ve borcunu tek seferde kapatamayan vatandaşların ödeme yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

SİCİL AFFI DA GÜNDEMDE

Kanun teklifinde kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra sicil affına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Borçlarını ödemekte zorlandıkları için bankacılık işlemlerinde sorun yaşayan vatandaşların kredi sicillerine ilişkin olumsuz kayıtların giderilmesi amaçlanıyor.

Ancak teklifin kabul edilmesi halinde bile sicil affının kapsamı ve uygulama koşulları, yasalaşacak nihai metne göre belirlenecek.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇ AFFI ÇIKTI MI?

Borçlu vatandaşların en çok merak ettiği sorunun yanıtı henüz değişmedi.

TBMM kayıtlarına göre 15 Nisan 2026 tarihinde sunulan ve 2/3650 esas numarasıyla işlem gören kanun teklifi, 3 Kasım 2026 itibarıyla komisyonda bulunuyor.

Bu nedenle kredi ve kredi kartı borçlarının faizlerini silen veya ana para borçlarına 60 ay taksit imkânı tanıyan yeni bir af düzenlemesi henüz yürürlüğe girmiş değil.

Teklifin yasalaşabilmesi için Meclis'teki görüşmelerin tamamlanması, kabul edilmesi ve gerekli resmî süreçlerin sonuçlanması gerekiyor.

48 AYLIK YAPILANDIRMADA SON DURUM NE?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 29 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla belirli koşulları taşıyan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkânı tanımıştı.

Söz konusu düzenlemede başvurular için 3 aylık süre belirlenmiş ve bu süre 29 Nisan 2026'da sona ermişti.

Meclis'teki yeni kanun teklifi ise bu uygulamadan farklı olarak faiz ve masrafların silinmesini ve ana para borçlarının 5 yıla kadar taksitlendirilmesini öngörüyor.

BORCU OLAN VATANDAŞLAR MECLİS'TEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi ödemelerinde güçlük yaşayan vatandaşlar, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda, icra takibindeki borçlar için önemli ödeme kolaylıkları gündeme gelebilecek.

Ancak şu aşamada kesinleşmiş bir borç affı, başvuru tarihi veya yeni yapılandırma takvimi bulunmuyor. Düzenlemenin kapsamı ve kimlerin yararlanabileceği, Meclis'teki yasama sürecinin sonucunda netleşecek.