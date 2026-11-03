Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kronik rahatsızlığı bulunan ve raporlu ilaç kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Bartın'da 400 yataklı devlet hastanesinin açılışında konuşan Memişoğlu, hastaların rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sayesinde, hastalar ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra doğrudan temin edebilecek. Bu uygulamanın hem hastanelerdeki randevu yoğunluğunu azaltması hem de vatandaşların tedaviye erişimini hızlandırması bekleniyor.

AİLE HEKİMLERİ DOĞRUDAN RANDEVU ALABİLECEK

Aile hekimliği sisteminde yapılan yeniliklere de değinen Memişoğlu'nun aktardığına göre, birinci basamak sağlık hizmetleri daha etkin hale getirildi. Aile hekimleri artık yaşlı, şeker, tansiyon ve kalp hastalarını bizzat arayarak kontrollerini takip ediyor. Gerektiğinde hastaları için hastanelerdeki tüm branşlardan doğrudan randevu alabilen hekimler, uzman doktorlarla anlık elektronik bilgi paylaşımı yapabiliyor. Ayrıca bin 859 ilacın reçetelenmesi ve evde sağlık raporlarının yenilenmesi süreçleri de aile hekimleri üzerinden kolaylaştırıldı.

YENİ DÜZENLEME HASTALARA NE SAĞLAYACAK?

Mevcut sistemde raporlu hastalar, raporları geçerli olsa dahi ilaçlarını alabilmek için belirli periyotlarla hekime başvurup reçete yazdırmak zorundaydı. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, rapor süresi bitene kadar eczanelerden doğrudan ilaç temini mümkün olacak. Bu adımın, özellikle ileri yaştaki hastaların hastane koridorlarında geçirdiği zamanı ve bürokratik işlemleri büyük ölçüde ortadan kaldırması öngörülüyor.

YERLİ TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ HIZ KAZANDI

Açılış töreninde "üreten sağlık" vizyonuna da vurgu yapan Bakan Memişoğlu, solunum, otomatik şok ve mobil röntgen cihazlarının kendi imkanlarımızla üretildiğini bildirdi. Yerli ultrason cihazı için de çalışmaların sürdüğünü belirten Memişoğlu, sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.