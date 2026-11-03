Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlamasıyla tutuklu bulunan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk celsesinde aldığı ara kararla Yalçıntaş'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcının ikametinde yapılan aramalarda hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü ele geçirildiği bildirilmişti. Adli tıp raporlarına yansıyan detaylarda ise Yalçıntaş'ın kan örneklerinde kokain ve esrar etken maddeleri tespit edildiği aktarıldı.

EN AZ 10 YIL HAPİS TALEBİ

TCK'nin 188/3. maddesi uyarınca yargılanan Yalçıntaş hakkında en az 10 yıl hapis cezası isteniyor. Mahkemenin verdiği tahliye kararı suçlamaların düştüğü anlamına gelmezken, delillerin toplanması ve yargılama sürecinin bundan sonraki aşamaları tutuksuz olarak sürdürülecek.