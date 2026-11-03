Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz tüketimi artarken, birçok hane kombi derecesini yükseltmesine rağmen yeterli ısınmayı sağlayamıyor. Isı kaybının temel nedenlerinden biri, kalorifer peteklerinin iç kanallarında biriken toz ve tortu tabakaları olarak öne çıkıyor.

Enerji verimliliği rehberlerinde aktarıldığına göre, radyatör ızgaralarının arasında biriken yoğun kir, kombiden gelen sıcak suyun odaya transferini engelleyen bir bariyer işlevi görüyor. Bu durum, enerji sarfiyatını artırırken faturaların da katlanmasına yol açıyor. Düzenli bakım yapılmayan sistemlerde ısı iletkenliği ciddi oranda düşüyor.

TEMİZLİK ÖNCESİ KOMBİ NEDEN KAPATILMALI?

Isı verimliliğini artırmak için evde yapılabilecek pratik temizlik işlemlerinin ilk adımı kombinin tamamen kapatılmasıdır. Çalışır durumdaki petekler ortamdaki tozu hava akımıyla daha fazla çekeceği için vanaların kapalı konuma getirilmesi şart koşuluyor. İşleme başlamadan önce zemine koruyucu bir örtü serilmesi, dökülecek partiküllerin etrafa yayılmasını önlüyor.

ADIM ADIM PETEK İÇİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Temizlik aşamasında öncelikle peteğin üst kısmında yer alan kapak, kilit tırnaklarından kurtarılarak çıkarılıyor. Dilimler arasına yerleşen toz kütleleri dar uçlu elektrikli süpürge ile çekildikten sonra, uzun bir aparata sarılan nemli bez yardımıyla kanalların dip kısımları siliniyor.

Dış gövde sabunlu suyla temizlendikten sonra metal plakalarda pas oluşumunu engellemek amacıyla mutlaka kuru bir bezle kurulanması gerekiyor. Izgara kapakları yerine takılıp kombi yeniden çalıştırıldığında, ısı transferinin önündeki engel kalktığı için sistem daha düşük derecelerde maksimum ısınma sağlıyor.