Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı bilgilere göre, siber dolandırıcılar WhatsApp, Telegram ve Viber gibi popüler mesajlaşma uygulamalarındaki hesapları ele geçirerek yeni bir mağduriyet dalgası yarattı. Saldırganlar, kontrolünü sağladıkları hesaplar üzerinden kullanıcıların rehberindeki kişilere ulaşarak acil durum bahanesiyle para talep ediyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Programı Başkanı Öğretim Görevlisi İbrahim Gündüzgil, dolandırıcıların sahte bağlantılar ve kimlik avı yöntemlerini kullandığını bildirdi. Gündüzgil, özellikle güncel olmayan işletim sistemlerindeki güvenlik açıklarının bu saldırılara doğrudan zemin hazırladığını vurguladı.

İPHONE KULLANICILARI İÇİN GÜNCELLEME ŞART

Son dönemde iOS işletim sistemine sahip cihazların WhatsApp hesaplarının çalındığına dair şikayetlerin arttığını belirten Gündüzgil, sorunun temelinde güncellenmemiş telefonların yattığını açıkladı. Kullanıcıların hesap güvenliğini sağlamak için iki adımlı doğrulamayı mutlaka etkinleştirmesi ve SMS ile gelen kodları hiçbir koşulda başkalarıyla paylaşmaması gerekiyor.

WhatsApp Web ve Telegram Desktop gibi masaüstü uygulamalarının da risk barındırdığına dikkat çekildi. Güvenilmeyen bilgisayarlarda açık bırakılan oturumlar veya sahte QR kodları aracılığıyla hesaplara uzaktan erişim sağlanabiliyor. Uzmanlar, telefonlardaki bağlı cihazlar bölümünün düzenli kontrol edilerek tanınmayan cihazların oturumlarının derhal kapatılmasını öneriyor.

HESABINIZ ÇALINIRSA HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sabri Erdemir ise hesabı ele geçirilen kişilerin dijital delilleri korumasının hukuki süreç için kritik olduğunu duyurdu. Erdemir, şüpheli mesajların ekran görüntülerinin, para istenen banka hesap numaralarının ve transfer dekontlarının tarih-saat bilgisiyle birlikte saklanması gerektiğini aktardı.

Maddi bir kayıp yaşanması durumunda mağdurların vakit kaybetmeden ilgili bankayla iletişime geçerek işlemi durdurma veya iade talebinde bulunması büyük önem taşıyor. Dijital izlerin kaybolmaması adına cihazın hemen sıfırlanmaması gerektiğini belirten uzmanlar, toplanan delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurulması gerektiğini ifade etti.