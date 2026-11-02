Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Kasım 2026 Pazartesi tarihli çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Çekilişte 6 şans numarasının yanı sıra Joker ve SüperStar numaraları da belli oldu. Açıklanan sonuçların ardından büyük ikramiyenin hangi kuponlara isabet ettiği merak konusu oldu.

2 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

2 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan 6 numara açıklandı.

Kazanan numaralar: 1 - 62 - 69 - 70 - 73 - 78

Joker numara: 81

SüperStar numara: 53

Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarında bulunan sayıları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 196 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Kasım 2026 tarihli çekilişinde büyük ikramiye tutarı 196 milyon 242 bin 374 TL olarak açıklandı.

Yüksek ikramiye tutarı dikkat çekerken, altı numarayı doğru tahmin eden kupon bulunup bulunmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği merak ediliyor.

Büyük ikramiyenin kazananlara dağıtılıp dağıtılmadığına ilişkin kesin bilgi için resmî ikramiye dağılım tablosunun açıklanması bekleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kontrol edebiliyor.

Çekiliş sonuçları bölümünden ilgili tarih seçilerek kazanan numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları görüntülenebiliyor.

Ayrıca kupon üzerindeki bilgiler kullanılarak ikramiye sorgulama işlemi yapılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Çılgın Sayısal Loto'da 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen numaraların kaçının doğru tahmin edildiğine göre farklı ikramiye kategorileri oluşuyor.

Altı numaranın tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde ederken, daha az sayıda doğru tahminde bulunan katılımcılar da ilgili ikramiye kategorilerinden yararlanabiliyor.

Joker ve SüperStar seçenekleri ise oyun kuralları kapsamında farklı ikramiye fırsatları sunuyor.

2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE SONUÇLARI

2 Kasım 2026 Pazartesi çekilişinde açıklanan 1, 62, 69, 70, 73 ve 78 numaralarının ardından katılımcılar kuponlarını sorgulamaya başladı.

Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer kategorilerde kaç kişinin kazandığı ve kişi başına düşen ikramiye tutarları, Milli Piyango'nun resmî sonuç ekranından öğrenilebiliyor.

Vatandaşların ikramiye sorgulamalarında resmî çekiliş sonuçlarını esas almaları gerekiyor.