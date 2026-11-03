Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dinek uygulama noktasında Antalya yönünden gelen otomobil, polis ekiplerince durdurularak aramaya alındı.
OTOMOBİLDEN 50 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI
Narkotik ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği detaylı aramada, paketler halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, otomobilin sürücüsü Mehmet Y. (40) ile yanında bulunan eşi Sevgi Y. (30) gözaltına alındı. Şüpheli çift, ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
KARI KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y. ve Sevgi Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli çift, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Alanya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.