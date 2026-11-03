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Alanya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y. ve Sevgi Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli çift, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği detaylı aramada, paketler halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, otomobilin sürücüsü Mehmet Y. (40) ile yanında bulunan eşi Sevgi Y. (30) gözaltına alındı. Şüpheli çift, ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dinek uygulama noktasında Antalya yönünden gelen otomobil, polis ekiplerince durdurularak aramaya alındı.

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