Alanya Belediyesi, kent merkezindeki ulaşım altyapısını modernize etmek amacıyla Ahmet Tokuş Bulvarı'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. 2 Kasım Pazartesi günü başlayan çalışmalar kapsamında sahil yolunda içme suyu, doğal gaz, elektrik ve iletişim hatları yenilenecek.

Projenin tamamlanmasıyla mevcut parke taşlarının yerini sıcak asfalt alacak, kaldırımlar düzenlenecek ve yeni bisiklet yolları oluşturulacak.

SAHİL YOLUNDA 4 KİLOMETRELİK YENİLEME

Sahil Yolu 2. Etap Projesi, Atatürk Anıtı ile Karayolları Şube Müdürlüğü arasındaki bölümü kapsıyor.

Mola Kavşağı'ndan Karayolları'na uzanan güzergahta 2 kilometre gidiş ve 2 kilometre geliş olmak üzere toplam 4 kilometrelik yol yenilenecek.

Çalışmaların etaplar halinde yürütülmesi ve 30 Nisan 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

SU, DOĞAL GAZ VE FİBER İNTERNET HATLARI YENİLENECEK

Proje yalnızca asfalt ve kaldırım düzenlemesiyle sınırlı kalmayacak.

ASAT ekipleri mevcut içme suyu hatlarını yenilerken Enerya tarafından doğal gaz altyapısına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve FibimNET'in de iletişim altyapısına yönelik düzenlemelerde görev alacağı belirtildi.

Altyapı işlemlerinin ardından sıcak asfalt uygulaması, kaldırım yenilemeleri ve bisiklet yolu düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

KOÇAK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, çalışmaların başladığı ilk gün Ahmet Tokuş Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

İlk aşamada belediyenin Fen İşleri ekiplerinin parke sökümüne başladığını belirten Koçak, sonraki aşamalarda diğer altyapı kuruluşlarının da çalışmalara katılacağını ifade etti.

Koçak, çalışmaların vatandaşların daha konforlu bir kentte yaşamasını sağlamak amacıyla hızlandırıldığını vurguladı.

ESNAFA 2 BİN BROŞÜR DAĞITILDI, VATANDAŞLARA SMS GÖNDERİLDİ

Çalışmaların günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, güzergâh üzerindeki esnafa yaklaşık 2 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldığını açıkladı.

Yol kenarlarına duyuru afişleri yerleştirilirken vatandaşlara SMS yoluyla da çalışma hakkında bilgi verildi.

ALANYA'NIN FARKLI NOKTALARINDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Ahmet Tokuş Bulvarı dışında ilçenin farklı noktalarında da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yayladere rekreasyon alanındaki düzenlemelerin sürdüğünü belirten Uyar, eski belediye binasında güçlendirme çalışmalarına başlandığını aktardı.

Konaklı Aslantaş bölgesinde sıcak asfalt uygulaması devam ederken Kestel Sanayi Bölgesi ve Atatürk Caddesi'nde yeni çalışmalar için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Dinek Kaymakamlık binası çevresi ile Cikcilli yurt yolunda betonarme perde duvar çalışmalarının sürdüğü, kaldırım bakım ekiplerinin de farklı bölgelerde görev yaptığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu, Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla güzergâhın daha modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Projenin 30 Nisan 2027'ye kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık altı ay sürecek yenilemenin ardından sahil yolunda altyapı sorunlarının giderilmesi ve araç, yaya ile bisiklet ulaşımının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.