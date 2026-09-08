Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden PISA 2025 sonuçlarını duyurdu. Bakanın aktardığı verilere göre Türkiye, 2022 yılındaki bir önceki değerlendirmeye kıyasla fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında puanını artırdı. Bu tabloyla Türkiye, OECD ülkeleri arasında üç kategoride birden en yüksek puan artışı sağlayan ülke olarak kayıtlara geçti.

OKUMA VE MATEMATİKTE YÜKSELİŞ

Resmi açıklamalara göre, Türkiye'nin okuma becerilerindeki sıralaması 2022'de OECD ülkeleri arasında 30'uncu sıradayken, 2025'te 17 basamak ilerleyerek 13'üncü sıraya yerleşti. Matematik alanında ise 2022 yılında 32'nci sırada bulunan Türkiye, son değerlendirmede 9 basamaklık bir ivme yakalayarak 23'üncü sıraya çıktı.

FEN BİLİMLERİNDE 15 BASAMAKLIK İLERLEME

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı tablolarda en dikkat çekici değişim fen bilimlerinde gözlemlendi. 2022 yılında 37 OECD ülkesi arasında 29'uncu sırada yer alan Türkiye, PISA 2025 sonuçlarında 38 ülke içerisinde 14'üncü sıraya yükseldi. Böylece fen alanında 15 basamaklık bir ilerleme kaydedilmiş oldu. Fen bilimlerinde asgari ve üst performans düzeyindeki öğrenci oranlarının da OECD ortalamasını aştığı bildirildi.

10 YILLIK OECD KARŞILAŞTIRMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), dünya genelinde öğrencilerin temel becerilerini ölçen uluslararası bir standart olarak kabul ediliyor. Bakanlığın paylaştığı son 10 yıllık analizlere göre, OECD ortalaması üç temel alanda da düşüş eğilimi gösterirken, Türkiye'nin ortalama puanları istikrarlı bir artış sergiledi. Uraloğlu, eğitim sistemindeki bu ilerlemenin süreceğini ve Türkiye'nin geleceğine yönelik yatırımların devam edeceğini ifade etti.