ANTALYA’da aralarında çok sayıda doktorun bulunduğu kişileri yüksek kazanç vaadiyle yaklaşık 225 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Fatih A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Fatih A.’nın Fransa’da yakalandığı belirtildi.

İddiaya göre Fatih A., kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve uygulama aracılığıyla ABD borsasında yatırım yaparak yüksek kazanç sağlayacağını öne sürdü. Bu yöntemle hastanede görev yapan doktorlardan yüklü miktarda para topladığı iddia edildi.

EVLERİN TAPULARINI DA ÜZERİNE ALDIĞI İDDİASI

Şüphelinin bazı doktorların yatırım amacıyla satın aldığı evlerin tapularını da işlemlerin daha kolay yürütülebileceği gerekçesiyle kendi üzerine geçirdiği öne sürüldü.

Toplam zararın yaklaşık 225 milyon liraya ulaştığının anlaşılması üzerine mağdurların suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelinin yurt dışına çıktığının tespit edilmesinin ardından Interpol üzerinden uluslararası yakalama süreci başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fatih A.’nın eşinin de tutuklandığı belirtildi.

FRANSA’DA YAKALANDI

Hakkında arama kararı bulunan Fatih A.’nın Fransa’da yakalandığı ve ev hapsine alındığı öğrenildi. Şüphelinin Türkiye’ye iadesine yönelik hukuki sürecin yürütülmesi bekleniyor.

Mağdurlardan Prof. Dr. M., Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Fransa’dan gelen bilgiyi avukatları aracılığıyla teyit ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. M., “Fatih'in Fransa'da yakalandığı bilgisi bize de ulaştı. Fatih ev hapsindeymiş. Avukatlarımız bu bilgiyi teyit etti. Diğer mağdurlarla da görüştük, iade sürecini bekliyoruz” dedi.

GÖZLER İADE SÜRECİNDE

Müşteki avukatı Bahadır Üstüner de Fatih A. hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirterek, şüphelinin Fransa’da yakalandığı ve ev hapsinde tutulduğu bilgisini teyit ettiklerini ifade etti.

Üstüner, hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Fatih A.’nın Türkiye’ye iade edilmesini beklediklerini söyledi.

Şüpheli hakkındaki soruşturma ve iade sürecinin devam ettiği belirtildi.