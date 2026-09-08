BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Öğretmenevleri mevkisinde meydana geldi.

SOLLAMA SIRASINDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Ömer A. (30) yönetimindeki 16 AGD 296 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Buket E.’nin (30) kullandığı 16 PT 817 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Buket E.’nin önünde seyreden kamyonu sollamak için karşı şeride çıktığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu.

1 AYLIK BEBEK DE YARALANDI

Kazada sürücüler Ömer A. ve Buket E. ile otomobillerde bulunan Elanur A. (28), Rabia K. (27), Göktuğ E. (4) ve henüz 1 aylık olan Atilla A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.