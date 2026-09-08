ANTALYA’da orman yangınıyla mücadele ikinci gününde devam ediyor. Aksu ilçesinde başlayan, ardından Kepez ve Döşemealtı ilçelerine sıçrayan yangında ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor. Bölgede etkili olan rüzgar ise söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangının etkili olduğu Yeşilkaraman Mahallesi’nde durum kritik seviyeye ulaştı. Alevler yerleşim alanlarının sınırına kadar ilerlerken, bölgede yaşayan vatandaşların güvenliği için tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle dün Yeşilkaraman Mahallesi’ndeki 40 hanede yaşayan toplam 151 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının ilerlemesi üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, vatandaşların tehlikeli alanlardan uzaklaştırılması için jandarma ve diğer ekipler de çalışma yürütüyor.

Alevlerin evlere yaklaşması mahallede büyük endişeye neden oldu. Bölge sakinleri ile ekipler, yoğun duman altında yangının ilerlemesini durdurmak için mücadele ediyor.

ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA YOĞUN DUMAN

Yangından yükselen yoğun duman Antalya-Isparta kara yolunu da etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Emniyet güçleri bölgede önlem alırken, yol üzerinden karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar tehlikeye karşı uyarılarak bölgeden uzaklaştırılıyor.

2 BİNİ AŞKIN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Yangının ikinci gününde bölgedeki 2 bini aşkın hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Yangının etkilediği alanlarda ekiplerin çalışmaları sürerken, kentteki imkanlar da mücadele için seferber edildi.

Yoğun dumandan etkilenen vatandaşların bulunduğu belirtilirken, ekipler hem yerleşim alanlarını korumak hem de yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışmalarına devam ediyor.

YANAN ALANLARI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Yangının en ağır görüntülerinden biri ise evlerini terk etmek zorunda kalan yaşlı bir çiftin yaşadıkları oldu. Tahliye edilen çift, alevlerin etkilediği bölgeleri gözyaşları içerisinde izledi.

Havadan ve karadan müdahalenin aralıksız devam ettiği yangında ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.