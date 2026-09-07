Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu binasında yapılacak tadilat çalışmaları, eğitim öğretim planlamasında zorunlu bir değişikliğe yol açtı. Ortaya atılan iddialara göre, okulun tüm öğrencileri geçici bir süre için Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu binasına transfer edilecek.

Bu taşınma süreciyle birlikte her iki okulun öğrencilerinin aynı binayı dönüşümlü olarak kullanacağı belirtildi. Yeni plana göre, ortaokul kademesi sabah erken saatlerde ders başı yapıp öğle saatlerinde çıkarken, ilkokul öğrencileri ise öğleden sonraki zaman diliminde eğitime devam edecek.

VELİLERDEN İMZA KAMPANYASI VE CİMER BAŞVURUSU

İkili eğitim sisteminin çocukların pedagojik sürecini ve ailelerin günlük çalışma rutinini olumsuz etkileyeceğini savunan veliler, alınan karara itiraz etti. Planlamanın değiştirilmesi amacıyla kendi aralarında imza kampanyası başlatan aileler, taleplerini ve şikayetlerini CİMER üzerinden de resmi makamlara iletmeye başladı.

TADİLAT NEDEN YAZ TATİLİNDE PLANLANMADI?

Gündeme yansıyan itirazların temelinde zamanlama ve planlama eksikliği iddiaları yatıyor. Veliler, tadilat ihalesinin eğitim yılı bitmeden yapılması halinde inşaat sürecinin yaz aylarına sığdırılabileceğini vurguluyor. Çalışmaların okullar kapanır kapanmaz başlamaması nedeniyle yeni döneme yetişmediğini belirten aileler, öğrencilerin mağduriyetini giderecek alternatif bir çözüm için yetkililerden resmi bir açıklama bekliyor.