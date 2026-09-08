2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül 2026 tarihinde tamamlanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemi sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilanıyla birlikte adaylar sınavdan aldıkları puanları öğrenebilecek ve kamu personeli alımlarına ilişkin ilan ve tercih süreçlerini takip etmeye başlayacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, sınav süreçlerine ilişkin işlemleri büyük ölçüde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütüyor. Adayların sonuçların açıklanmasının ardından kişisel sonuç bilgilerini ÖSYM'nin elektronik sistemleri üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Sınav sonrasında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü erişime açılırken, soruların tamamı da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kurumun belirlediği süre ve kurallar çerçevesinde adayların görüntülemesine sunuluyor.

SONUÇ AÇIKLANINCA TERCİHLER HEMEN BAŞLAMAYABİLİR

KPSS sonucunun ilan edilmesi, merkezi yerleştirme tercihlerinin aynı gün başlayacağı anlamına gelmiyor. ÖSYM'nin uyguladığı sistemde kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği kadro ve pozisyonlar için ayrıca tercih kılavuzu yayımlanıyor. Bu nedenle adayların sonuçlarını öğrendikten sonra ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme duyurularını takip etmeleri önem taşıyor. 2026 KPSS Lisans sonrasındaki tercih takvimi henüz açıklanmadığından, yeni yerleştirme dönemine ilişkin tarihler kılavuzun yayımlanmasıyla kesinleşecek.

TERCİH KILAVUZUNDA NELERE BAKILMALI?

Merkezi yerleştirmelerde yalnızca yüksek KPSS puanına sahip olmak yeterli olmayabiliyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzlarında lisans mezunlarının tercih edebileceği kadro ve pozisyonlar ayrı tablolar halinde gösterilirken, bunlara ilişkin özel koşullar ve nitelik kodları da yayımlanıyor. Bu nedenle adayların mezun oldukları lisans programıyla kadronun aradığı öğrenim şartının uyuşup uyuşmadığını ve varsa pozisyona özgü diğer koşulları kontrol ederek tercih yapması gerekiyor. Şartlarını taşımadığı bir kadroyu yalnızca puanı yeterli olduğu için tercih etmek aday açısından sorun oluşturabiliyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için ilgili mevzuat ve yayımlanan tercih kılavuzu çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Adaylar ilan edilen tercih döneminde seçimlerini AİS üzerinden bireysel olarak yapıyor. ÖSYM'nin 2026/1 merkezi yerleştirme sürecinde de lisans mezunları için ayrı kadro ve pozisyon tablosu ile özel koşullar ve nitelik kodları yayımlandı. Bu uygulama, yeni KPSS puanlarının kullanılacağı ilerleyen yerleştirme dönemlerinde adayların neden yalnızca kadro adına değil, kılavuzdaki bütün koşullara bakması gerektiğini de gösteriyor.

HER PERSONEL ALIMI AYNI YÖNTEMLE YAPILMIYOR

Adayların merkezi yerleştirmeler ile kurumların kendi personel alım süreçlerini birbirinden ayırması gerekiyor. ÖSYM'nin KPSS sayfasında genel merkezi yerleştirmelerin yanı sıra belirli kamu kurumlarına yönelik ayrı tercih kılavuzlarının da yayımlandığı görülüyor. Dolayısıyla KPSS puanı alan adayların yalnızca genel tercih dönemlerini değil, kendi öğrenim alanlarına ve başvuru koşullarına uygun kamu personeli ilanlarını da düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

2024 SÜRECİNDE TAKVİM NASIL İŞLEMİŞTİ?

Önceki dönem, sonuç tarihi ile tercih döneminin birbirinden ayrı süreçler olduğunu gösteren bir örnek oluşturuyor. 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024'te yapılmış, sonuçlar 23 Ağustos 2024'te açıklanmıştı. Aynı yılın merkezi yerleştirme tercihlerinden biri ise 19 Aralık'ta başlamış ve 26 Aralık 2024 saat 23.59'da sona ermişti. Bu nedenle 2026 için geçmiş yıllardaki tarihlerden hareketle kesin bir tercih günü belirlemek yerine ÖSYM'nin resmi duyurusunu beklemek gerekiyor.

ADAYLAR ŞİMDİ NE YAPMALI?

6 Eylül'deki sınavın ardından ilk önemli aşama 7 Ekim'de açıklanması planlanan sonuçlar olacak. Adayların bu süreçte ÖSYM duyurularını takip etmesi, AİS üzerindeki kişisel ve mezuniyet bilgilerini kontrol etmesi ve tercih dönemi başladığında yayımlanacak kılavuzu ayrıntılı biçimde incelemesi gerekiyor. KPSS puanının öğrenilmesinin ardından hangi kadrolara başvuru yapılabileceği; adayın puan türü, öğrenim durumu ve ilgili kadronun nitelik şartları birlikte değerlendirilerek belirlenebilecek.