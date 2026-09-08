DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde fındık hasadı için ailesiyle birlikte kente gelen 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe’nin traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi. Mardin’in Derik ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Düzce’ye gelen aile, bölgede fındık hasadı yapmaya başladı.

OYUN OYNAMAK İÇİN TRAKTÖRE BİNDİ

Ailesi fındık topladığı sırada Mehmet Doğan Cebe, oyun oynamak amacıyla traktöre bindi. Traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etmeye başladı. Kısa süre sonra devrilen traktörün altında kalan Mehmet ağır yaralandı.

Kazanın fark edilmesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, ardından Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fındık hasadı için ailesiyle birlikte Mardin’in Derik ilçesinden Düzce’ye gelen çocuğun ölümü ailesini ve çevredekileri yasa boğdu.

Jandarma ekipleri traktörün nasıl hareket ettiğinin belirlenmesi ve kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.