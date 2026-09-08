Alanya’da üniversite öğrencilerinin barınma kapasitesini artıracak yeni KYK yurdunda çalışmalar sürüyor. Cikcilli Yerleşkesi’nde yapımı devam eden 2 bin 34 öğrenci kapasiteli yurdun 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılması planlanıyor. Yeni tesisin devreye girmesiyle ilçedeki kamu yurtlarının toplam kapasitesinde önemli bir artış sağlanacak.

ALANYA'DA KYK KAPASİTESİ 6 BİN 275

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde halen dört öğrenci yurdu hizmet veriyor. İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı'nın verdiği bilgilere göre Alanya Yurdu 1966, Damlataş Yurdu 574, Terken Hatun Yurdu 1615, Alaaddin Keykubat Yurdu ise 2120 öğrenci kapasitesine sahip. Böylece mevcut KYK yurtlarında toplam 6 bin 275 öğrenciye barınma imkânı sunuluyor.

Cikcilli Yerleşkesi'ndeki 2 bin 34 kişilik yeni yurdun faaliyete geçmesi, özellikle yeni akademik dönemde oluşacak barınma talebinin karşılanması açısından önem taşıyor. İlçe Müdürlüğünün hedefi, yeni kapasiteyle birlikte KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı kentlerde yurt kapasitesinin artırılması, özel kiralık konut ve diğer barınma seçeneklerine yönelen öğrenci sayısını azaltabilecek alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

YURT BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için ilk kez yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvurularını e-Devlet üzerinden aldı. Bakanlığın açıklamasına göre başvurular değerlendirilirken öğrencilerin ailelerinin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri dikkate alınıyor. Öğrencilerin beyanları kamu kurumlarından elde edilen bilgilerle kontrol ediliyor ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirme gerçekleştiriliyor.

ASIL VE YEDEK LİSTELER NASIL BELİRLENİYOR?

GSB'nin yurtlara başvuru ve yerleştirme esaslarına göre değerlendirme sonucunda oluşan puanlar, kontenjan türleri ve yurtlardaki boş yatak sayıları dikkate alınarak asil listeler oluşturuluyor. Asil liste dışında kalan öğrencilere ise yedek sıra veriliyor. Böylece kayıt yaptırmayan veya hakkından vazgeçen öğrencilerden boşalan kapasite, yedek sırasındaki adayların yerleştirilmesinde kullanılabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN KAYIT SÜRECİNİ TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

Yurda yerleşmeye hak kazanılması tek başına kayıt işleminin tamamlandığı anlamına gelmiyor. GSB uygulamasında ilk yerleştirmesi yapılan öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemesi ve ardından e-Devlet üzerinden yurt kayıt taahhütnamesini onaylaması gerekiyor. Başvuru ve kayıt aşamalarındaki sürelerin kaçırılması hak kaybına yol açabileceğinden öğrencilerin Bakanlık ve ilgili yurt müdürlüklerinin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

FARKLI ÖĞRENCİ GRUPLARI İÇİN EK BAŞVURU SÜRECİ VAR

İlk başvuru döneminin dışında kalan bazı öğrenci grupları için süreç ayrıca yürütülüyor. Ek kontenjanla yerleşenler, yatay veya dikey geçiş yapanlar, özel yetenekle öğrenci alan programlara kayıt yaptıranlar, lisansüstü öğrenciler, normal öğrenim süresini aşanlar ve ikinci üniversitesini okuyacak öğrenciler için yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından ayrıca başvuru takvimi belirlenebiliyor. Bu nedenle ilk başvuru dönemini kapsamayan öğrencilerin de GSB duyurularını izlemesi gerekiyor.

YENİ YURT BARINMA PLANLAMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Cikcilli'deki yeni yurt yalnızca yatak kapasitesindeki artış açısından değil, Alanya'daki yükseköğretim altyapısının gelişimi bakımından da önem taşıyor. Üniversite öğrencilerinin barınma imkânlarına erişimi; ulaşım, günlük yaşam giderleri ve eğitim sürecinin devamlılığıyla doğrudan bağlantılı bulunuyor. Yeni yurdun planlandığı şekilde hizmete alınması halinde kamu tarafından sağlanan barınma seçeneği genişleyecek ve ilçedeki öğrenci nüfusunun yeni eğitim öğretim dönemindeki barınma talebinin karşılanmasına katkı sağlayacak.