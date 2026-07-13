Türkiye meyve piyasasına giren liçi, pomelo ve ejder meyvesi (pitaya), tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, "süper meyve" olarak nitelendirilen bu üç egzotik tür, market ve pazar tezgahlarında yüksek satış rakamlarına ulaştı. Farklı tat arayışları ve sağlık odaklı tüketim alışkanlıkları, söz konusu meyvelere yönelik talebi giderek artırıyor.

Satışa sunulan egzotik meyvelerin etiket fiyatları ise dikkat çekiyor. Küçük yapısı ve yoğun aromasıyla bilinen liçi meyvesinin 200 gramı 350 liradan satışa çıkıyor. Turunçgillerin devasa türü olan pomelo adet başına 200 TL'den, canlı pembe kabuğuyla öne çıkan ejder meyvesi ise adet bazında 100 liradan alıcı buluyor. Yüksek fiyat etiketlerine rağmen her üç ürünün de hızlı tüketilmesi pazar dinamiklerini şekillendiriyor.

TÜKETİM ALANLARI VE BESİN DEĞERLERİ NELER?

Asya kökenli liçi, şeffaf dokusuyla taze tüketimin yanı sıra salata, tatlı ve dondurmalarda kullanılıyor. Yüksek C vitamini ve potasyum içeren bu meyve, bağışıklık sistemini destekleyici antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Kalın kabuklu pomelo ise dilimlenerek yeniyor ve kabukları reçel yapımında değerlendiriliyor. Lif açısından zengin olan narenciye türü, sindirim sistemine ve hücre onarımına katkı sağlıyor.

Kaktüsgiller familyasından ejder meyvesi, düşük kalorisi ve lifli yapısıyla sıklıkla tercih ediliyor. Siyah çekirdekli iç dokusu taze tüketilebildiği gibi smoothie, salata ve tatlı süslemelerinde de kullanılıyor. Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum barındıran meyve, vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı oluyor.

TÜKETİCİ EĞİLİMİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Son dönemde gıda pazarında fonksiyonel beslenmeye yönelik artan farkındalık, premium kategorideki egzotik meyvelerin pazar payını genişletiyor. Standart meyve tüketiminin ötesine geçen alıcılar, bağışıklık sistemini destekleyen ve yüksek mineral içeren alternatif ürünleri günlük diyetlerine daha fazla dahil ediyor. Egzotik türlerin sunduğu zengin besin profili, fiyat dezavantajını dengeleyerek bu ürünlerin tezgahlardaki kalıcılığını garantiliyor.