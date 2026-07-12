Antalyagündem gazetesinde yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yakın isimlerden biri olarak bilinen Ramazan Karabulut'un telefonlarının yaklaşık iki haftadır kapalı olduğu ve kendisine ticari ortakları ile yakın çevresinin ulaşamadığı iddia edildi.

Konkordato sürecindeydi

Geçtiğimiz yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden Karabulut'un, şirketlerini koruma altına aldığı biliniyor. Haberde, iş insanının uzun süredir piyasaya olan borçları nedeniyle mali sıkıntı yaşadığı, son 15 gündür ise kendisinden haber alınamadığı öne sürüldü.

Yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirtilen Karabulut'un telefonlarının kapalı olması nedeniyle çeşitli iddialar gündeme gelirken, bu konuda resmi makamlardan yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Aile içinde anlaşmazlık iddiası

Haberde yer alan kulis bilgilerine göre Karabulut'un borçlarını ödeyebilmek amacıyla sahip olduğu gayrimenkulleri satmak istediği, ancak aile bireylerinin buna sıcak bakmadığı öne sürüldü. Bu nedenle aile içinde anlaşmazlık yaşandığı iddia edilirken, anne ve babasının sağlık sorunlarının da iş insanı üzerinde psikolojik baskı oluşturduğu ileri sürüldü.

Serikspor satışıyla ilgili iddialar

İddiaya göre Karabulut'un mali yapısını olumsuz etkileyen gelişmelerden biri de Serikspor'un satışı oldu. Haberde, kulübün satıldığı iş insanının hesaplarına el konulması nedeniyle ödeme alamadığı ve bunun ekonomik sıkıntıları derinleştirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan doğrulayıcı resmi bir açıklama yapılmış değil.

Daha önce iddiaları reddetmişti

Ramazan Karabulut, konkordato sürecinin ilk döneminde hakkında ortaya atılan "kaçtı" ve "2 milyar lira borcu var" yönündeki iddiaları reddetmişti.

Karabulut, yaptığı açıklamada toplam borcunun iddia edildiği gibi 2 milyar TL olmadığını, yaklaşık 250-300 milyon TL seviyesinde bulunduğunu ve borcun önemli bölümünü ödediğini ifade etmişti.

Kritik duruşma 16 Temmuz'da

Öte yandan Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, Karabulut'a ait şirketlerin konkordato kapsamındaki taleplerini değerlendireceği duruşmanın 16 Temmuz 2026 tarihinde yapılmasının beklendiği öğrenildi.

İş insanının bu duruşma öncesinde kendisinden haber alınamadığı yönündeki iddialar, Antalya iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ancak şu ana kadar Ramazan Karabulut'un kayıp olduğuna ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle haberde yer alan kaybolma ve firar iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış bilgiler değil, ilgili basın kuruluşunda yer alan iddialar olarak değerlendiriliyor.