İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa'da gözaltına alındı

Haluk Levent, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. İşlemleri için İstanbul'a getirilen sanatçının emniyetteki süreci devam ediyor.

Dosyaya girdiği öne sürülen yazışmalar

Soruşturmaya ilişkin kamuoyunda en çok konuşulan gelişmelerden biri ise dosyada bulunduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları oldu.

İddiaya göre Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile yaptığı öne sürülen mesajlaşmalarda, bazı kişilere kendisinin "mide kanseri olduğu" ve "tedavisi için maddi destek aradığı" yönünde haberlerin yayılmasını istediği ileri sürüldü.

Yine aynı iddialara göre Levent'in, asistanından bazı kişilere ağlayarak sesli mesaj göndermesini talep ettiği de öne sürüldü.

Resmi doğrulama yapılmadı

Söz konusu WhatsApp yazışmalarının soruşturma dosyasında yer aldığı iddiası hakkında savcılık veya emniyet birimlerince resmi bir açıklama yapılmadı. Haluk Levent veya avukatları da haberin yayımlandığı ana kadar bu iddialarla ilgili kamuoyuna bir değerlendirmede bulunmadı.

Soruşturma devam ederken, dosyaya ilişkin öne sürülen iddiaların yargılama sürecinde netlik kazanması bekleniyor. Bu aşamada yazışmaların doğruluğu ve iddiaların hukuki niteliği konusunda resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.