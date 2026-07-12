Yangın, saat 18.30 sıralarında Pamukkale Örenyeri Travertenleri yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede çevrede dumanların yükselmesine neden oldu.

Bölgeden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ve destek ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri havadan çalışmalara başladı. Karadan ise çok sayıda arazöz, su tankeri ve orman işçisi alevlere müdahale ediyor.

Ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle büyümemesi ve çevredeki ormanlık alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Travertenlere yakın bölgede çıktı

Yangının, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Pamukkale Travertenlerine yakın bir bölgede çıkması nedeniyle ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şu ana kadar travertenlerin bulunduğu alanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Çalışmalar sürüyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılacağı bildirildi.