Kuşadası'nda hizmet veren 5 yıldızlı bir otelde yaşanan toplu rahatsızlık, tatilciler arasında paniğe neden oldu. Her şey dahil konseptiyle hizmet veren otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, açık büfede yemek yedikten sonra çeşitli sağlık şikayetleri yaşamaya başladı.

Sağlık ekipleri otele sevk edildi

Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşayan tatilciler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaların bir kısmının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, bazılarının ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı. Açık büfede servis edilen yiyeceklerden ve otelin su sisteminden laboratuvar analizi yapılmak üzere numuneler alındı.

Yetkililer, yaşanan rahatsızlıkların gıda kaynaklı olup olmadığının ya da başka bir etkenden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak laboratuvar incelemelerinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Sonuçlar bekleniyor

Olayla ilgili idari ve adli sürecin başlatıldığı öğrenilirken, oteldeki incelemelerin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, laboratuvar sonuçlarının ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti.

Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde yaşanan toplu rahatsızlığın kesin nedeni, analiz raporlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.