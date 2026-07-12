İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından kamuoyunda başlayan tartışmalar sürerken, Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Süreci anbean takip edeceğiz"

Uğur paylaşımında, Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci anbean takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı."

"Gerçek neyse ortaya çıkmalı"

Soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Uğur, kamuoyunun beklentisinin de bu yönde olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruşu kuruşuna hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır."

BabalaTV'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent hakkındaki gelişmeler üzerinden kendisine ve BabalaTV'ye yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.

Kendisinin herhangi bir dernek veya vakıf olmadığını vurgulayan Uğur, bağış toplamadığını ve bugüne kadar yaptığı yardımları tamamen kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

"Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım." 15 Temmuz'da bankalar açık mı? İşte resmi tatil mesaisi İçeriği Görüntüle

"Güven artık nostaljik bir kavram"

Açıklamasının sonunda toplumdaki güven duygusunun her geçen gün zedelendiğine dikkat çeken Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez."

Oğuzhan Uğur'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözler Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarına çevrildi. Soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem yürütüldüğü, soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.