A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA

Dünya Kupası kapsamındaki kritik Paraguay mücadelesi için Antalya'da özel bir izleme etkinliği düzenleniyor. 20 Haziran Cumartesi sabahı saat 06.00'da başlayacak karşılaşma, Antalya Açıkhava'da kurulacak dev ekrandan futbolseverlerle buluşacak.

Gün doğmadan bir araya gelecek olan taraftarlar, milli heyecanı stadyum atmosferini aratmayan bir ortamda yaşayacak. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan organizasyon, sabahın ilk saatlerinde futbol tutkunlarını tek yürek yapmayı hedefliyor.

BİLET FİYATLARINA NELER DAHİL?

Etkinlik yetkililerinin bildirdiğine göre, organizasyonun biletleri sadece Biletmio platformu üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenirken, sabahın erken saatlerindeki etkinlikte katılımcılara simit ve peynir ikramı yapılacağı aktarıldı. Bu uygulama, sabah 06.00'daki maç için evden çıkacak taraftarların kahvaltı ihtiyacını pratik bir şekilde karşılamayı sağlayan önemli bir detay olarak öne çıkıyor.