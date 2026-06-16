Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Antalyaspor'a, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 3 dönem transfer yasağı uygulandı. FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel verilere göre, mali disiplinsizlik ve ödenmeyen borçlar sebebiyle alınan bu karar, Akdeniz temsilcisinin önümüzdeki üç transfer tescil döneminde yeni oyuncu kadrosuna katamayacağı anlamına geliyor.

Aynı listede Antalyaspor'un yanı sıra Kayserispor ve Ankaragücü'nün de benzer yaptırımlarla karşılaştığı aktarıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan sezona 18 yeni isimle başlamış ancak ilerleyen süreçte aldığı ilk ceza nedeniyle sezonu başka takviye yapamadan tamamlamak zorunda kalmıştı. Mevcut tabloda kulübün FIFA'da bekleyen 14 ayrı dosyasının bulunduğu bildirildi.

KULÜP 19 HAZİRAN'DA SEÇİME GİDİYOR

Yaşanan bu süreçte Antalyaspor A.Ş., 19 Haziran Cuma günü Seçimli Mali Genel Kurul gerçekleştirecek. Mevcut başkan Rıza Perçin, daha önce yaptığı açıklamayla yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. Yeni seçilecek yönetimin öncelikli gündem maddesinin, kulübün gelecekteki yol haritasını belirlemek ve transfer tahtasının açılıp açılamayacağı sorusunu netleştirmek olacağı ifade ediliyor.

TRANSFER YASAĞI VE MALİ TABLO NASIL AŞILACAK?

Antalyaspor'un karşı karşıya kaldığı 3 dönemlik transfer yasağı, kulübün 1. Lig'den yeniden Süper Lig'e dönme hedefini doğrudan etkileyen bir istatistiksel tablo sunuyor. Sadece FIFA dosyalarının çözülmesi yetmiyor; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları gereği, kulüplerin transfer yapabilmesi için vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını da tamamen temizlemesi veya yapılandırması şart koşuluyor. Bu durum, 40 milyon euro seviyesindeki borç yükünün yönetimini daha da kritik hale getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında kulübün mali durumunu özetleyen Rıza Perçin, Öztürk ailesinin alacakları hariç mevcut borcun 40 milyon euro civarında olduğunu açıkladı. Perçin, vergi ve SGK ödemeleri hariç tutulduğunda dahi kulübün bu yıl 10-15 milyon euro arasında bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu aktardı. Ayrıca, kulübün borçlarına yönelik günlük 10 bin euro civarında faiz işlediği bilgisi paylaşıldı.

Mevcut yönetimin transfer tahtasını açmak için 2 milyon 700 bin euro ödeme yapması gerektiği, ancak SGK ve vergi borçları yapılandırılmadan federasyonun transfere onay vermediği belirtildi. Perçin'in açıklamalarına göre, FIFA'da bulunan dosyaların tamamı geçmiş dönemlere ait ve Giannetti isimli oyuncunun 700 milyonluk acil bir ödemesi bulunuyor.